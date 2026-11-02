Kanserle mücadele eden hastaların hayata tutunma umudunu haksız kazanç kapısına dönüştürmeye çalışan suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularını değiştirerek yeniden piyasaya süren şebekeye yönelik İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyuna yansıyan gelişmeye ilişkin yaptığı açıklamada, insan hayatını tehlikeye atan ve hastaların tedavi güvenliğini hiçe sayan usulsüzlüklere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

3'Ü KAMU PERSONELİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen teknik takip, araştırma ve incelemelerde 3'ü kamu görevlisi olmak üzere 24 şüpheli, 4 şirket ve 5 iş yerinin suç faaliyetleri tespit edildi.

650 MİLYONLUK HESAP HAREKETİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu ve emniyet birimlerince yürütülen mali incelemelerde, şüpheli şahıs ve şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 650 milyon TL olduğu belirlendi.

Söz konusu para hareketlerinin şüphelilerin beyan ettiği ticari faaliyetlerle uyumsuzluk gösterdiği saptandı.

İstanbul merkezli 11 ilde 24 şüpheli ve 5 iş yerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile şüphelilerin banka hesaplarına el konuldu.

GÜRLEK: MİLLETİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDENE GEÇİT YOK

Bakan Akın Gürlek, soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne ve operasyonda görev alan tüm kamu görevlilerine teşekkür ederek milletin sağlığını tehdit eden hiçbir suç yapılanmasına geçit verilmeyeceğinin altını çizdi.