Başkan Erdoğan'dan nafaka talimatı: Kadınlar ve erkekler mağdur edilmeyecek aile korunacak
Süresiz nafaka düzenlemesinde hazırlanan taslak yeniden ele alınıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kadınların ve erkeklerin mağdur olmayacağı dengeli bir model için kapsamlı çalışma talimatı verdi. Evlilik süresine bağlı nafaka formülü yeniden değerlendirilirken tarafların yaşı, geliri ve sağlık durumu da masada. Yeni düzenleme için 30 Haziran 2027 tarihi önem taşıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, süresiz nafaka düzenlemesinin toplumun tüm kesimlerini gözeten, hakkaniyetli ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması için çalışma talimatı verdi. Hazırlanan taslağın yeniden ele alınmasını isteyen Erdoğan, kadınların ve erkeklerin mağduriyet yaşamayacağı, aile hukukundaki sorunları giderecek kapsamlı bir model oluşturulmasını istedi.
DÜZENLEME ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
AYM'nin Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan 'süresiz olarak' ibaresini iptal etmesinin ardından başlayan yasal düzenleme çalışmalarıyla, nafaka düzenlemesinin yalnızca belirli bir kesimin beklentileri üzerinden değil, toplumsal boyutlarıyla değerlendirilmesi hedefleniyor. Kadın dernekleri, akademisyenler, hukukçular, aile mahkemesi hâkimleri ve ilgili kamu kurumlarının görüşlerinin alınması üzerinde duruluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da çalışmalara katkı sunması bekleniyor.
İLK TASLAK MASADA
Daha önce hazırlanan taslakta nafaka süresinin evlilik süresiyle ilişkilendirilmesi öngörülüyordu. Bu kapsamda 10 yıla kadar süren evliliklerde 5 yıl, 10 yılı aşan evliliklerde ise evlilik süresinin yarısı kadar nafaka ödenmesi formülü gündeme gelmişti.
Ancak bu yaklaşımın kısa süreli evliliklerden uzun yıllar devam eden evliliklere kadar farklı mağduriyetler doğurabileceği yönündeki değerlendirmeler üzerine yeni formül arayışı başladı. Yeni çalışmada tarafların yaşı, sağlık durumu, çalışma imkânı, gelir düzeyi, evlilik süresi ve boşanma sonrasındaki ekonomik koşullarının birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.
AYM'NİN 9 AYLIK SÜRESİ
Anayasa Mahkemesi, 4 Haziran 2026 tarihli kararıyla Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesindeki 'süresiz olarak' ibaresini iptal etti. Yüksek Mahkeme, iptal hükmünün yayımlanma tarihinden itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Böylece TBMM'ye yeni yasal düzenlemenin hazırlanması için 30 Haziran 2027'ye kadar süre tanınmış oldu.
Haber: Resul Ekrem Şahan
CHP'li Belediyeden eski merkeze yeni açılış
Sarıgül soruşturmasında yeni skandal!