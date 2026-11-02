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Başkan Erdoğan'dan nafaka talimatı: Kadınlar ve erkekler mağdur edilmeyecek aile korunacak

Süresiz nafaka düzenlemesinde hazırlanan taslak yeniden ele alınıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kadınların ve erkeklerin mağdur olmayacağı dengeli bir model için kapsamlı çalışma talimatı verdi. Evlilik süresine bağlı nafaka formülü yeniden değerlendirilirken tarafların yaşı, geliri ve sağlık durumu da masada. Yeni düzenleme için 30 Haziran 2027 tarihi önem taşıyor.

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Başkan Erdoğan'dan nafaka talimatı: Kadınlar ve erkekler mağdur edilmeyecek aile korunacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, süresiz nafaka düzenlemesinin toplumun tüm kesimlerini gözeten, hakkaniyetli ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması için çalışma talimatı verdi. Hazırlanan taslağın yeniden ele alınmasını isteyen Erdoğan, kadınların ve erkeklerin mağduriyet yaşamayacağı, aile hukukundaki sorunları giderecek kapsamlı bir model oluşturulmasını istedi.

Başkan Erdoğan'dan nafaka talimatı (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Başkan Erdoğan'dan nafaka talimatı (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

DÜZENLEME ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

AYM'nin Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan 'süresiz olarak' ibaresini iptal etmesinin ardından başlayan yasal düzenleme çalışmalarıyla, nafaka düzenlemesinin yalnızca belirli bir kesimin beklentileri üzerinden değil, toplumsal boyutlarıyla değerlendirilmesi hedefleniyor. Kadın dernekleri, akademisyenler, hukukçular, aile mahkemesi hâkimleri ve ilgili kamu kurumlarının görüşlerinin alınması üzerinde duruluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da çalışmalara katkı sunması bekleniyor.

Boşanma (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Boşanma (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

İLK TASLAK MASADA

Daha önce hazırlanan taslakta nafaka süresinin evlilik süresiyle ilişkilendirilmesi öngörülüyordu. Bu kapsamda 10 yıla kadar süren evliliklerde 5 yıl, 10 yılı aşan evliliklerde ise evlilik süresinin yarısı kadar nafaka ödenmesi formülü gündeme gelmişti.

Başkan Erdoğan dengeli bir model için kapsamlı çalışma talimatı verdi. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Başkan Erdoğan dengeli bir model için kapsamlı çalışma talimatı verdi. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Ancak bu yaklaşımın kısa süreli evliliklerden uzun yıllar devam eden evliliklere kadar farklı mağduriyetler doğurabileceği yönündeki değerlendirmeler üzerine yeni formül arayışı başladı. Yeni çalışmada tarafların yaşı, sağlık durumu, çalışma imkânı, gelir düzeyi, evlilik süresi ve boşanma sonrasındaki ekonomik koşullarının birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.

Yasal düzenlemenin 30 Haziran 2027'ye kadar hazırlanması öngörülüyor. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Yasal düzenlemenin 30 Haziran 2027'ye kadar hazırlanması öngörülüyor. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

AYM'NİN 9 AYLIK SÜRESİ

Anayasa Mahkemesi, 4 Haziran 2026 tarihli kararıyla Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesindeki 'süresiz olarak' ibaresini iptal etti. Yüksek Mahkeme, iptal hükmünün yayımlanma tarihinden itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Böylece TBMM'ye yeni yasal düzenlemenin hazırlanması için 30 Haziran 2027'ye kadar süre tanınmış oldu.

Haber: Resul Ekrem Şahan

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