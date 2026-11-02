Başkan Recep Tayyip Erdoğan, süresiz nafaka düzenlemesinin toplumun tüm kesimlerini gözeten, hakkaniyetli ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması için çalışma talimatı verdi. Hazırlanan taslağın yeniden ele alınmasını isteyen Erdoğan, kadınların ve erkeklerin mağduriyet yaşamayacağı, aile hukukundaki sorunları giderecek kapsamlı bir model oluşturulmasını istedi.

Başkan Erdoğan'dan nafaka talimatı (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) DÜZENLEME ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR



AYM'nin Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan 'süresiz olarak' ibaresini iptal etmesinin ardından başlayan yasal düzenleme çalışmalarıyla, nafaka düzenlemesinin yalnızca belirli bir kesimin beklentileri üzerinden değil, toplumsal boyutlarıyla değerlendirilmesi hedefleniyor. Kadın dernekleri, akademisyenler, hukukçular, aile mahkemesi hâkimleri ve ilgili kamu kurumlarının görüşlerinin alınması üzerinde duruluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da çalışmalara katkı sunması bekleniyor.