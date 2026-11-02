Enflasyon verisi, ocak zammının seyrini belirleyecek. (Foto: Takvim Foto Arşivi) FKB TAHMİNİNDE ZAM YÜZDE 8,39'A ÇIKIYOR Finansal Kurumlar Birliği (FKB) de araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30.06 olarak ölçüldüğünü duyurdu. Bu tahmine göre ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 10.45 olarak beklenirken, bu da memurların ve memur emeklilerinin zammının yüzde 3.22 fark ile yüzde 8.39'a çıkabileceğine işaret etti.

Memurların gözü yarın açıklanacak ekim enflasyonunda. (Foto: Yapay zeka ile oluşturulmuştur.)

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?



Halen 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşı ocak zammı yüzde 7 olursa 75 bin 140, yüzde 8.02 çıkarsa 75 bin 856, yüzde 8.03 olarak gerçekleşirse 75 bin 863 liraya yükselecek. Yüzde 8.39'luk tahmine göre ise en düşük maaş 76 bin 116 liraya ulaşabilecek. Memur emeklilerinde 31 bin 527 lira 77 kuruş olan en düşük aylık da ocak ayında zam oranı yüzde 7 çıkarsa 33 bin 734, yüzde 8.02 olursa 34 bin 55, yüzde 8.03 olarak gerçekleşirse 34 bin 58, yüzde 8.39 çıkarsa 34 bin 172 liraya ulaşacak.

MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI Meslek / Derece Mevcut % 7 zamlı % 8.02 zamlı % 8.03 zamlı % 8.39 zamlı Şube müdürü (üniversite mez.) 1/4 107.110 114.608 115.700 115.711 116.097 Memur (üniversite mez.) 9/1 73.070 78.185 78.930 78.938 79.201 Uzman öğretmen 1/4 92.166 98.618 99.558 99.567 99.899 Öğretmen 1/4 83.254 89.082 89.931 89.939 90.239 Başkomiser 3/1 101.242 108.329 109.362 109.372 109.736 Polis memuru 8/1 92.618 99.101 100.046 100.055 100.389 Uzman doktor 1/4 170.730 182.681 184.423 184.440 185.054 Hemşire (üniversite mez.) 5/1 84.845 90.784 91.650 91.658 91.963 Mühendis 1/4 109.185 116.828 117.942 117.953 118.346 Teknisyen (lise mez.) 11/1 75.877 81.188 81.962 81.970 82.243 Profesör 1/4 153.208 163.933 165.495 165.511 166.062 Araştırma görevlisi 7/1 102.779 109.974 111.022 111.032 111.402 Vaiz 1/4 86.983 93.072 93.959 93.968 94.281 Avukat 1/4 102.135 109.284 110.326 110.336 110.704 Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil. MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK? Unvan / Derece Mevcut % 7 zamlı % 8.02 zamlı % 8.03 zamlı % 8.39 zamlı Müsteşar 1/1 112.140 119.989 121.133 121.144 121.548 Genel müdür 1/1 99.377 106.333 107.347 107.356 107.714 Şube müdürü (lisans) 1/4 39.681 42.459 42.863 42.867 43.010 Memur (lisans) 1/4 31.313 33.505 33.825 33.828 33.941 Öğretmen 1/4 46.908 50.191 50.670 50.674 50.843 Kaymakam 1. sınıf 1/4 65.853 70.463 71.134 71.141 71.378 Başkomiser 1/4 47.877 51.228 51.717 51.722 51.894 Polis memuru 1/4 47.093 50.389 50.869 50.874 51.044 Hemşire (Lisans) 1/4 46.908 50.191 50.670 50.674 50.843 Mühendis 1/4 47.693 51.032 51.518 51.523 51.695 Teknisyen (Lise) 1/4 33.995 36.374 36.721 36.724 36.847 Pratisyen hekim 1/4 68.691 73.499 74.200 74.207 74.454 Profesör 1/4 80.490 86.125 86.946 86.954 87.243 İmam-hatip 46.908 50.191 50.670 50.674 50.843 Avukat 1/4 46.908 50.191 50.670 50.674 50.843

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