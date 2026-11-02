UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Memur zammında 4 farklı hesap! Ocak 2027'de kim ne kadar alacak? Maaş tablosu Takvim'de

Yarın açıklanacak enflasyon verileri memurlar ve memur emeklileri için de önem taşıyor. Yüzde 5 artışa eklenecek enflasyon farkı için veriler yakından izlenirken, enflasyon tahminleri ocak zammı için dört ayrı orana işaret ediyor…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Memur zammında 4 farklı hesap! Ocak 2027'de kim ne kadar alacak? Maaş tablosu Takvim'de

Yaklaşık 6.5 milyon memurun ve memur emeklisinin yüzde 5 olarak belirlenen ocak zammı enflasyon farkıyla yükselecek. Bu fark 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden hesaplanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre temmuz-eylül enflasyonu yüzde 5.57 olarak gerçekleşti. Fark için kalan 3 aylık enflasyonun yüzde 1.43'ü aşması yetiyor.

Yani veriler fark olacağını gösteriyor. Hatta yarın açıklanacak ekim enflasyonu yüzde 1.43'ün üzerinde çıkarsa ekim itibarıyla fark ortaya çıkmış olacak.

Ocak 2027 memur zammı için dört farklı enflasyon tahmini masada. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Ocak 2027 memur zammı için dört farklı enflasyon tahmini masada. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

OVP TAHMİNİNE GÖRE YÜZDE 7 ZAM

Enflasyon tahminleri de farkı ortaya koyuyor. Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 28.4 olarak yer aldı. Bu tahmin memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 1.91 enflasyon farkıyla yüzde 7 zam alabileceğini ortaya koydu.

Memur ve emekli maaşlarında dört ayrı zam senaryosu hesaplandı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Memur ve emekli maaşlarında dört ayrı zam senaryosu hesaplandı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

MERKEZ BANKASI ANKETİNDE YÜZDE 8,02 HESABI

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 29.63 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse, memurlar ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 2.88 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 8.02 zam alabilecek.

En düşük memur maaşı 76 bin lirayı aşabilecek. (Foto: Takvim Foto Arşivi)En düşük memur maaşı 76 bin lirayı aşabilecek. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

AA FİNANS ANKETİNE GÖRE YÜZDE 8,03 ZAM

AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı Beklenti Anketi'nde de 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 29.64 çıktı. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yüzde 10.09'u bulacak. Bu durumda memurlar ve memur emeklileri yüzde 2.89 enflasyon farkıyla 8.03 zam alabilecek.

Enflasyon verisi, ocak zammının seyrini belirleyecek. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Enflasyon verisi, ocak zammının seyrini belirleyecek. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

FKB TAHMİNİNDE ZAM YÜZDE 8,39'A ÇIKIYOR

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) de araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30.06 olarak ölçüldüğünü duyurdu. Bu tahmine göre ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 10.45 olarak beklenirken, bu da memurların ve memur emeklilerinin zammının yüzde 3.22 fark ile yüzde 8.39'a çıkabileceğine işaret etti.

Memurların gözü yarın açıklanacak ekim enflasyonunda. (Foto: Yapay zeka ile oluşturulmuştur.)Memurların gözü yarın açıklanacak ekim enflasyonunda. (Foto: Yapay zeka ile oluşturulmuştur.)

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Halen 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşı ocak zammı yüzde 7 olursa 75 bin 140, yüzde 8.02 çıkarsa 75 bin 856, yüzde 8.03 olarak gerçekleşirse 75 bin 863 liraya yükselecek. Yüzde 8.39'luk tahmine göre ise en düşük maaş 76 bin 116 liraya ulaşabilecek. Memur emeklilerinde 31 bin 527 lira 77 kuruş olan en düşük aylık da ocak ayında zam oranı yüzde 7 çıkarsa 33 bin 734, yüzde 8.02 olursa 34 bin 55, yüzde 8.03 olarak gerçekleşirse 34 bin 58, yüzde 8.39 çıkarsa 34 bin 172 liraya ulaşacak.

MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI
Meslek / Derece
Mevcut
% 7 zamlı
% 8.02 zamlı
% 8.03 zamlı
% 8.39 zamlı
Şube müdürü (üniversite mez.) 1/4
107.110
114.608
115.700
115.711
116.097
Memur (üniversite mez.) 9/1
73.070
78.185
78.930
78.938
79.201
Uzman öğretmen 1/4
92.166
98.618
99.558
99.567
99.899
Öğretmen 1/4
83.254
89.082
89.931
89.939
90.239
Başkomiser 3/1
101.242
108.329
109.362
109.372
109.736
Polis memuru 8/1
92.618
99.101
100.046
100.055
100.389
Uzman doktor 1/4
170.730
182.681
184.423
184.440
185.054
Hemşire (üniversite mez.) 5/1
84.845
90.784
91.650
91.658
91.963
Mühendis 1/4
109.185
116.828
117.942
117.953
118.346
Teknisyen (lise mez.) 11/1
75.877
81.188
81.962
81.970
82.243
Profesör 1/4
153.208
163.933
165.495
165.511
166.062
Araştırma görevlisi 7/1
102.779
109.974
111.022
111.032
111.402
Vaiz 1/4
86.983
93.072
93.959
93.968
94.281
Avukat 1/4
102.135
109.284
110.326
110.336
110.704
Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.
MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
Unvan / Derece
Mevcut
% 7 zamlı
% 8.02 zamlı
% 8.03 zamlı
% 8.39 zamlı
Müsteşar 1/1
112.140
119.989
121.133
121.144
121.548
Genel müdür 1/1
99.377
106.333
107.347
107.356
107.714
Şube müdürü (lisans) 1/4
39.681
42.459
42.863
42.867
43.010
Memur (lisans) 1/4
31.313
33.505
33.825
33.828
33.941
Öğretmen 1/4
46.908
50.191
50.670
50.674
50.843
Kaymakam 1. sınıf 1/4
65.853
70.463
71.134
71.141
71.378
Başkomiser 1/4
47.877
51.228
51.717
51.722
51.894
Polis memuru 1/4
47.093
50.389
50.869
50.874
51.044
Hemşire (Lisans) 1/4
46.908
50.191
50.670
50.674
50.843
Mühendis 1/4
47.693
51.032
51.518
51.523
51.695
Teknisyen (Lise) 1/4
33.995
36.374
36.721
36.724
36.847
Pratisyen hekim 1/4
68.691
73.499
74.200
74.207
74.454
Profesör 1/4
80.490
86.125
86.946
86.954
87.243
İmam-hatip
46.908
50.191
50.670
50.674
50.843
Avukat 1/4
46.908
50.191
50.670
50.674
50.843
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Memur zammında 4 farklı hesap! Ocak 2027'de kim ne kadar alacak? Maaş tablosu Takvim'de-7 Memur zammında 4 farklı hesap! Ocak 2027'de kim ne kadar alacak? Maaş tablosu Takvim'de-8 Memur zammında 4 farklı hesap! Ocak 2027'de kim ne kadar alacak? Maaş tablosu Takvim'de-9
Yurt dışından kıyafet getirenler dikkat! O sınır kişisel kıyafetlerde geçerli değil
SONRAKİ HABER

Kişisel kıyafetlerde 430 avro sınırı yok!

 Emekliye ocak zammında yeni hesap! 4 farklı senaryo masada
ÖNCEKİ HABER

Emekliye 4’lü formül
Dilek Demir
Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler