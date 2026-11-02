Memur zammında 4 farklı hesap! Ocak 2027'de kim ne kadar alacak? Maaş tablosu Takvim'de
Yarın açıklanacak enflasyon verileri memurlar ve memur emeklileri için de önem taşıyor. Yüzde 5 artışa eklenecek enflasyon farkı için veriler yakından izlenirken, enflasyon tahminleri ocak zammı için dört ayrı orana işaret ediyor…
Yaklaşık 6.5 milyon memurun ve memur emeklisinin yüzde 5 olarak belirlenen ocak zammı enflasyon farkıyla yükselecek. Bu fark 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden hesaplanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre temmuz-eylül enflasyonu yüzde 5.57 olarak gerçekleşti. Fark için kalan 3 aylık enflasyonun yüzde 1.43'ü aşması yetiyor.
Yani veriler fark olacağını gösteriyor. Hatta yarın açıklanacak ekim enflasyonu yüzde 1.43'ün üzerinde çıkarsa ekim itibarıyla fark ortaya çıkmış olacak.
OVP TAHMİNİNE GÖRE YÜZDE 7 ZAM
Enflasyon tahminleri de farkı ortaya koyuyor. Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 28.4 olarak yer aldı. Bu tahmin memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 1.91 enflasyon farkıyla yüzde 7 zam alabileceğini ortaya koydu.
MERKEZ BANKASI ANKETİNDE YÜZDE 8,02 HESABI
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 29.63 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse, memurlar ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 2.88 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 8.02 zam alabilecek.
AA FİNANS ANKETİNE GÖRE YÜZDE 8,03 ZAM
AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı Beklenti Anketi'nde de 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 29.64 çıktı. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yüzde 10.09'u bulacak. Bu durumda memurlar ve memur emeklileri yüzde 2.89 enflasyon farkıyla 8.03 zam alabilecek.
FKB TAHMİNİNDE ZAM YÜZDE 8,39'A ÇIKIYOR
Finansal Kurumlar Birliği (FKB) de araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30.06 olarak ölçüldüğünü duyurdu. Bu tahmine göre ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 10.45 olarak beklenirken, bu da memurların ve memur emeklilerinin zammının yüzde 3.22 fark ile yüzde 8.39'a çıkabileceğine işaret etti.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Halen 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşı ocak zammı yüzde 7 olursa 75 bin 140, yüzde 8.02 çıkarsa 75 bin 856, yüzde 8.03 olarak gerçekleşirse 75 bin 863 liraya yükselecek. Yüzde 8.39'luk tahmine göre ise en düşük maaş 76 bin 116 liraya ulaşabilecek. Memur emeklilerinde 31 bin 527 lira 77 kuruş olan en düşük aylık da ocak ayında zam oranı yüzde 7 çıkarsa 33 bin 734, yüzde 8.02 olursa 34 bin 55, yüzde 8.03 olarak gerçekleşirse 34 bin 58, yüzde 8.39 çıkarsa 34 bin 172 liraya ulaşacak.