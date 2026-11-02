Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro yapılanması ve teknik direktörlük çalışmaları devam ederken kulüp yönetiminde önemli bir değişiklik daha yaşanabileceği belirtildi.

Sarı-lacivertlilerde futbol direktörlüğü görevini üstlenen Oğuz Çetin'in geleceğinin, yeni teknik direktörün belirlenmesinin ardından netleşeceği ileri sürüldü.