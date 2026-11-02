İsmail Kartal'ın ardından o da yolcu! Fenerbahçe'de sular durulmuyor
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları sürerken futbol direktörü Oğuz Çetin'in geleceğiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli yönetimin, kadro planlamasına yönelik eleştiriler nedeniyle deneyimli futbol adamıyla yollarını ayırabileceği öne sürüldü.
Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro yapılanması ve teknik direktörlük çalışmaları devam ederken kulüp yönetiminde önemli bir değişiklik daha yaşanabileceği belirtildi.
Sarı-lacivertlilerde futbol direktörlüğü görevini üstlenen Oğuz Çetin'in geleceğinin, yeni teknik direktörün belirlenmesinin ardından netleşeceği ileri sürüldü.
YÖNETİMDE OĞUZ ÇETİN'E ELEŞTİRİ
Fenerbahçe yönetiminde teknik direktör adayları konusunda farklı görüşler bulunmasına rağmen Oğuz Çetin'in performansına yönelik eleştirilerde ortak bir tutum oluştuğu iddia edildi.
Özellikle sezon başında gerçekleştirilen transferler, kadronun ihtiyaç duyduğu bölgelere yapılan takviyeler ve takımın genel yapılanması konusunda Çetin'in sorumlu tutulduğu öne sürüldü.
Sezon içerisinde yaşanan sportif sorunların ardından transfer politikası ve kadro mühendisliğinin yeniden değerlendirildiği, bu süreçte Oğuz Çetin'in görevine devam etme ihtimalinin azaldığı belirtildi.
SON KARARI AZİZ YILDIRIM VERECEK
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın önceliğini teknik direktör konusuna verdiği ve futbol yapılanmasıyla ilgili kararları bu sürecin sonrasına bıraktığı ifade edildi.
Yıldırım'ın yeni teknik direktörün belirlenmesinin ardından futbol direktörlüğü pozisyonunu da masaya yatıracağı öne sürüldü.