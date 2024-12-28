Çok büyük müjde geldi! Galatasaray hem sahada hem kasada kazanmaya devam ediyor

Bu sezon aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Galatasaray, saha içindeki başarısını mali olarak da sürdürmeyi planlıyor. Galatasaray, önceliği Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmadan çıkmaya verdi. Sermaye Piyasası Kurulu, G.Saray Spor Kulübü'nün sermaye artırımını kabul etti.

ÖZBEK ÇOK UĞRAŞTI

G.Saray'ın 1'e 400 bedelli sermaye artırımının onaylandığı ve bu operasyonda başkan Özbek ile yönetim kurulu üyesi Abdullah Kavukçu'nun önemli rol oynadığı ifade edildi.

KAP'a bildirilen açıklamada "5.400.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.080.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 4.320.000.000.-TL (%400) artırılarak 5.400.000.000.-TL'ye çıkartılmasına ilişkin izahname SPK'nın 27.12.2024 tarihli ve E-29833736- 105.01.01.01-65225 sayılı yazısı ile onaylanmıştır" denildi.