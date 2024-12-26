Trabzonspor’dan Şenol Güneş davası

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Kemal Ertürk, son oynanan Bodrumspor maçının ardından özellikle sosyal medyada teknik direktör Şenol Güneş'e yönelik yapılan hakaret içeren içeriklere karşı dava açılacağını söyledi. Ertürk, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Şenol Güneş hakkında eleştiri sınırlarının ötesine geçerek kişisel haklara saldıran, iftira niteliğinde asılsız itham ve iddialarda bulunan kişiler hakkında; bundan önce olduğu gibi bundan sonra da adalet önünde hesap vermeleri için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız"

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