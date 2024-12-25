Son karar "Güneş"in! Trabzonspor'un eski futbolcusu geri dönmek istiyor

Trabzonspor'un eski stoperi Vitor Hugo, menajeri aracılığıyla Bordo-Mavili kulübe geri dönmek istediğini iletti. 2021-22 sezonunda Trabzonspor'un Süper Lig şampiyonluğunda önemli bir rol oynayan Brezilyalı stoper, yeniden Bordo-Mavili formayı giymeyi istiyor.

TOPLANTI YAPACAK

Trabzonspor yönetimi, Vitor Hugo'nun geri dönüş talebine ilk etapta sıcak bakmadı. Hugo'nun yaşı, son dönemdeki performansı ve mevcut kadro yapılanması bu kararın ana etkenleri arasında yer alıyor. Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, Hugo'nun dönüşüne ilişkin nihai kararı verecek. Tecrübeli hoca, stoper hattındaki alternatifleri değerlendirdikten sonra yönetimle bir toplantı yaparak kararını bildirecek.

TAKIMINDA MUTSUZ

Ancak Vitor Hugo, Fırtına'dan ayrıldıktan sonra bir türlü istikrar sağlayamadı. Bahia'ya gittiği ilk dönem bekleneni veremeyen ve ardından Panathinaikos'a kiralanan Hugo, şu an geri döndüğü takımında oldukça mutsuz. 33 yaşındaki futbolcunun Bahia ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

LUNDSTRAM'IN PEŞİNDELER

Lundstram, Trabzonspor'a katıldığından bu yana Süper Lig'de 14 maça çıktı. Skor katkısı yapamadı. Genellikle ön libero pozisyonunda görev alan oyuncu, son haftalarda ise stoper pozisyonunda görev yapmaya başladı. Son dönemde MLS, Suudi Arabistan ve BAE'den oyuncuya ilgi olduğu gelen haberler arasında.