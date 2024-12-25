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Ciro Immobile'de transfer itirafı

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Immobile, “Lazio’nun gök mavisinden siyah beyaza geçiş özeldi. Türkiye’de harika hissediyorum, stadyum beni sarıyor. Beşiktaş taraftarı gerçekten sağır edici“ diye konuştu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Aralık 2024
Ciro Immobile’de transfer itirafı

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    Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Immobile, "Yeniden başlama, yeni hedeflere sahip olma arzusu ve açlığı duyuyordum. Özellikle de ailemi İtalya'da bıraktığım için biraz üzgündüm ama Türkiye'de böyle bir etkiye ihtiyacım vardı. İlk maçına çıktım, iki gol attım, maçın en iyi oyuncusu seçildim ve kupayı kaldırdım. Bu bana belli bir güç verdi" dedi. Immobile,"Lazio'nun gök mavisinden siyah beyaza geçiş özeldi ama sevdiğimi söylemeliyim. Futbolda iyi oyuncular daha istikrarlı olanlardır, ben hep böyle düşünmüşümdür. Şimdi Türkiye'de harika hissediyorum, stadyum beni sarıyor. Beşiktaş taraftarı gerçekten sağır edici" ifadelerini kullandı.

    GOLLERİN %30 İMMOBiLE'DEN

    Süper Lig'in ilk bölümünde Beşiktaş'ın en golcü ismi Ciro Immobile oldu. İtalyan futbolcu ligde forma giydiği 13 karşılaşmada 5'i penaltıdan 9 gole imza attı. Siyah-Beyazlı ekibin Portekizli oyuncusu Rafa Silva ise çıktığı 16 maçta 4 kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Beşiktaş'ta Gedson ile Muçi 3'er, Rashica, Paulista, Al Musrati, Semih ve Chamberlain ise birer gol kaydetti.

    EĞLENMEK İÇİN GELDİM

    Immobile,"Buraya sevdiğim şeyi yapmaya devam etmek için geldim; eğlenmek, ama tabii ki sadece kazanırsanız eğlenirsiniz. Sahada da bunu gösteriyorum; şu anda bu açıdan herhangi bir zorluk yaşamıyorum" ifadelerini kullandı.

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