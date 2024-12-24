İtalyan basınından flaş iddia: Paulo Dybala indirime hazır!

İtalyan basını Galatasaray'ın gündeminde yer alan Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala ile ilgili flaş bir iddiada bulundu. La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde Paulo Dybala'nın takımda kalabilmek için maaşını düşürmeye hazır olduğu belirtildi.

Kulübün sahibi Friedkins'in takımda büyük bir revizyon iste- diği ve Dybala'nın maaşından dolayı yük olarak gözükmek istemediğine dikkat çekildi. Dybala'nın sözleşme uzatma maddesinin devreye girmesine 6-7 maç kaldığı ve Roma'nın bunu devreye sokmamak için Arjantinli oyuncuyla yollarını ayırması gerektiği ifade edildi.