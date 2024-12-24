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Hüseyin Yücel'den Samet Aybaba açıklaması: Dinamiti ateşleyip bıraktı

Hüseyin Yücel, Samet Aybaba için, “Dinamiti ateşledi ve camianın ortasına bıraktı! İşleri çok kişiselleştirdiler. Bu işten en büyük zararı Beşiktaş gördü” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024
Hüseyin Yücel’den Samet Aybaba açıklaması: Dinamiti ateşleyip bıraktı

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    Beşiktaş Başkanı ve 29 Aralık'ta yapılacak olağanüstü seçimde aday olan Hüseyin Yücel, Samet Aybaba'nın görevden alındıktan sonra yaptığı açıklamalarla ilgili, "Dinamiti ateşledi ve camianın ortasına bıraktı! İşleri çok kişiselleştirdiler ve bambaşka bir yere çektiler. Bu işten en büyük zararı Beşiktaş gördü" ifadelerini kullandı.

    Yücel, yarıştaki rakibi Serdal Adalı ile ilgili de, "Sayın Adalı'ya da 'Sizin planlarınız hazır mı?' diye sordum, bana 'Sen kimsin de bana bu soruyu soruyorsun' şeklinde absürt bir cevap verdi. Serdal Adalı bana bir yandan 'İkinci başkanım ol, gel beraber yürüyelim' diyor, bir yandan da 'Paranı al, Beşiktaş'ın yakasından düş.' diyor. Bu ne yaman çelişki" diye konuştu.

    TEK ALTERNATİF SERGEN DEĞİL
    Yücel, Sergen Yalçın'la ilgili, "121 yıllık köklü bir camianın tek alternatifi Sergen Yalçın gibi bir durum oluştu. Buna katılmıyorum. Kendisinin de son açıklamaları var. 'Şartlarım olacak, direkt gelmem' diye. Tabii ki şartları olabilir ama Beşiktaş'ın da şartları var. Bizim B,C,D, E planlarımız mevcuttur ama seçildiğimiz takdirde Sergen Yalçın ile görüşmeye gideceğim" dedi.

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