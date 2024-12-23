Kara tablo! Beşiktaş 2024’teki lig performansıyla taraftarlarına hüsran yaşattı

2024'ün son lig maçında evinde Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş bu yıl aldığı sonuçlarla taraftarını adeta kahretti. Son iki sezonda olduğu gibi bu sezon da Kasım ayında şampiyonluk yarışından uzaklaşan Kartal bu yıl Süper Lig'de çıktığı 37 maçın 14'ünü kazanabildi.

Söz konusu maçlarda 11 beraberlik ve 12 yenilgi alan Kartal rakip fileleri 52 kez havalandırırken kalesinde de 42 gol gördü. Siyah-Beyazlılar söz konusu süreçte 1.43 puan ortalaması yakaladı. İçinde bulunduğumuz yılda Portekizli teknik adam Fernando Santos ve Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran ve geçici olarak Serdar Topraktepe ile devam eden Siyah-Beyazlı kulüpte başkan Hasan Arat da isifa etmiş, yerine geçen başkan Hüseyin Yücel de seçim kararı almıştı. 29 Aralık'ta yapılacak seçimin ardından Beşiktaş bu yıl 2 başkan değiştirmiş olacak.

52 MAÇTA 23 GALİBİYET

Beşiktaş 2024'te 52 maça çıktı. Siyah-Beyazlılar içinde bulunduğumuz yıl içinde 23 galibiyet, 16 mağlubiyet ve 13 beraberlik aldı. Kartal söz konusu zaman diliminde 83 gol atarken kalesinde ise 62 gol gördü. Kara Kartal bu yıl içinde Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı da müzesine götürmeyi başardı.



KARTAL 5 GÜN İZİNLİ

Beşiktaş, devre arası sebebiyle 5 gün izin yapacak. Siyah-Beyazlı takım ligin ikinci yarısı için hazırlıklarına 27 Aralık'ta yapacağı antrenmanla başlayacak. Kartal, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.