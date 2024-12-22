Ziyech’e transfer izni

Cimbom'un gözden çıkardığı Hakim Ziyech, Kayserispor kafilesinde yer almadı. Tecrübeli oyuncuya transfer görüşmesi yapması için izin verildiği öğrenildi. Ziyech, geçtiğimiz sezon Chelsea'den bedelsiz olarak kiralanmış, bu sezon ise bonservisi alınmıştı. Ancak yıldız futbolcu, Galatasaray'daki 1.5 sezonluk kariyerinde beklentileri karşılayamadı. 34 maçta forma giyen Ziyech, 8 gol ve 5 asistle oynarken, toplamda 6 sarı kart gördü ve kırmızı kart cezası almadı. Son dönemde takıma katkı sağlayamayan Faslı oyuncu, teknik ekiple yaşadığı gerilimle de gündeme geldi. Özellikle teknik direktör Okan Buruk ile aralarının açıldığı ve bu durumun ayrılığı hızlandırdığı belirtiliyor.

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