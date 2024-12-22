Fenerbahçe puan kaybetti: Galatasaray’ın eline fırsat geçti

Galatasaray bugün Kayserispor deplasmanda 3 puan arayacak. Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile berabere kalmasından sonra eline fırsat geçen Okan Buruk'un öğrencileri, kazanarak puan farkını 8'e yükseltmek isteyecek. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Kritik maçı Mehmet Türkmen yönetecek. Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı. Sarı-Kırmızılı ekip, Süper Lig'de konuk olduğu Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Bodrum FK ve Sivasspor'u yendi ve deplasmanda puan kaybı yaşamadı. Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 19 maçta yenilmedi. Cimbom, son olarak 27 Ağustos'ta Young Boys'a evinde 1-0 kaybetmişti.

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