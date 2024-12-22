PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe puan kaybetti: Galatasaray'ın eline fırsat geçti

Galatasaray, F.Bahçe’nin puan kaybettiği haftada bugün Kayserispor’u yenerek farkı 8 puana çıkarmak istiyor. Maç saat 16.00’da başlayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Aralık 2024
Fenerbahçe puan kaybetti: Galatasaray’ın eline fırsat geçti

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Galatasaray bugün Kayserispor deplasmanda 3 puan arayacak. Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile berabere kalmasından sonra eline fırsat geçen Okan Buruk'un öğrencileri, kazanarak puan farkını 8'e yükseltmek isteyecek. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Kritik maçı Mehmet Türkmen yönetecek. Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı. Sarı-Kırmızılı ekip, Süper Lig'de konuk olduğu Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Bodrum FK ve Sivasspor'u yendi ve deplasmanda puan kaybı yaşamadı. Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 19 maçta yenilmedi. Cimbom, son olarak 27 Ağustos'ta Young Boys'a evinde 1-0 kaybetmişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Türkiye özgür Suriye’ye aydınlatacak! Birecik-Halep elektrik hattı onarılıyor | Katar- Türkiye Doğalgaz Boru Hattı yeniden masada
    Asgari ücrette son viraj: Milyonları ilgilendiren rakam haftaya açıklanıyor! Hesaplamalar nasıl?
    Çocuklar için güvenli sosyal medya planı! Bakan Göktaş 5 adımda detayları açıkladı: Yaş Doğrulama Sistemi ve dijital kimlik geliyor
    EMEKLİYE YENİ MAAŞ I Taban aylık artıyor: 2025 Ocak ayı enflasyonu açıklanacak! Oran kaç çıkacak?
    Başkan Erdoğan Marmaris’ten seslendi: Türkiye darbe anayasası kamburundan kurtulmalı
    TSK’ya iftira atmıştı: Özlem Gürses hakkında karar verildi!
    Suriye’nin yeni dışişleri bakanı belli oldu! Yüksek lisans ve doktora eğitimleri Türkiye’den
    Kartal’ın bitmeyen çilesi! Beşiktaş Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı
    Beklenen gün geldi! atv’nin yeni dizisi Can Borcu izleyiciden tam not aldı
    Suriye’de yeni dönem: ABD Heyeti ile görüşen Ahmed eş-Şera yaptırımların kaldırılmasını istedi
    Sağlık kontrolleri kaldı! Talisca Fenerbahçe’ye transfer oluyor
    Başkan Erdoğan’dan Muğla’da CHP’ye salvolar: Küresel güçlerin soytarısı haline geldiler
    Almanya’da Noel pazarına araçlı saldırı! Saldırganın kimliği ortaya çıktı! Hem siyonist hem terörist hem İslam düşmanı
    Erzurum Palandöken’de çığ düştü! Milli sporcular kar yığını altında kaldı! Emre Yazgan’ın son durumu ne? Çığ anı kamerada
    Galatasaray’dan bomba hamle! Eski yıldız geliyor