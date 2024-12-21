Ziyech zirvesi! Ayrılık kapıda

Beklentileri karşılayamayan Hakim Ziyech için Galatasaray'da çalışmalar hız kazanmış durumda. Faslı yıldızın menajeri acilen İstanbul'a çağrılmıştı. 31 yaşındaki oyuncunun Ocak ayında Aslan'dan ayrılmasının yüksek ihtimal olduğu öğrenildi. Ziyech'in takım arkadaşlarına Galatasaray'dan ayrılmak istediğini söylediği biliniyor. Sarı-Kırmızılı yönetim ise bu gelişme sonrası ayrılık sürecini en kısa sürede sonuçlandırmak istiyor. Maddi şartların oluşması halinde yıldız isimle yolların ayrılması bekleniyor. Geçen sezon Chelsea'den bedelsiz olarak transfer edilen Ziyech, Sarı-Kırmızılı kulübün 2025 planlarında kesinlikle yer almıyor. Son dönemde takıma hiçbir katkı vermeyen futbolcunun Teknik Direktör Okan Buruk ile de arasının iyi olmadığı biliniyor. Ziyech, Sarı-Kırmızılılar ile 34 maçta 8 gol ve 5 asist kaydetti.

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