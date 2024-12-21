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Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamasının kura çekimi, TFF’nin Riva’daki merkezinde gerçekleştirildi. 24 takımlı yeni formatta gruplar belli oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Aralık 2024
Ziraat Türkiye Kupası’nda gruplar belli oldu

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    Türkiye Kupası'nda grup kuraları dün çekildi. Ziraat Türkiye Kupası'nın yeni formatına göre 24 takım grup etabında mücadele edecek. Lig ve başarı sıralamasına göre sıralanan takımlar 8'erli 3 torbaya ayrıldı. Her torbadan 2'şer takım çekilerek 4 grup oluşturuldu. Grup içerisinde yer alan her takım A, B ve C torbasından 1'er takım ile olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Galatasaray ve Trabzonspor 3 maçın 2'sini iç sahada; Fenerbahçe ve Beşiktaş 3 maçın 2'sini deplasmanda oynayacak... Grup maçları sonucunda ilk 2 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Gruplardaki ilk maçlar 7-8-9 Ocak tarihinde oynanacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar ise son 8 takım arasına kalacak. Çeyrek final mücadeleleri Nisan ayında, yarı final Nisan ayında ve Ziraat Türkiye Kupası finali 14 Mayıs tarihinde oynanacak.

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