Ziraat Türkiye Kupası’nda gruplar belli oldu

Türkiye Kupası'nda grup kuraları dün çekildi. Ziraat Türkiye Kupası'nın yeni formatına göre 24 takım grup etabında mücadele edecek. Lig ve başarı sıralamasına göre sıralanan takımlar 8'erli 3 torbaya ayrıldı. Her torbadan 2'şer takım çekilerek 4 grup oluşturuldu. Grup içerisinde yer alan her takım A, B ve C torbasından 1'er takım ile olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Galatasaray ve Trabzonspor 3 maçın 2'sini iç sahada; Fenerbahçe ve Beşiktaş 3 maçın 2'sini deplasmanda oynayacak... Grup maçları sonucunda ilk 2 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Gruplardaki ilk maçlar 7-8-9 Ocak tarihinde oynanacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar ise son 8 takım arasına kalacak. Çeyrek final mücadeleleri Nisan ayında, yarı final Nisan ayında ve Ziraat Türkiye Kupası finali 14 Mayıs tarihinde oynanacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN