Kupada kura günü

Kupada kura heyecanı bugün... 5. Tur müsabakalarının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara kalan 20 takımın yanı sıra 4 büyükler bu turdan kura çekimine dahil olacak. 24 takımın katılacağı kura çekiminde 4'erli 6 grup oluşturulacak. Her takım grup aşamasında 3 maç oynayacak. İlk iki sırada yer alan takımlar üst tura yükselecek. Grup kura çekiminde Şampiyonlar Ligi sisteminde olduğu gibi torbalar oluşturulacak. TFF'nin açıklamasına göre; saat 14.30'da düzenlenecek organizasyon A Spor'dan canlı ekrana gelecek.

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