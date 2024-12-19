Ranieri kapıyı açtı!

Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri gazetecilerin Paulo Dybala ile ilgili sorularını yanıtladı. Tecrübeli hoca, "Dybala takım için temel bir oyuncu mu? Hepimiz gördük, iyi olduğunda fark yaratıyor. Ancak eğer biri kendini rahat hissetmiyorsa, onu memnun etmeye çalışırız. Ben sadece Roma için her maç mücadele etmek isteyen oyuncular istiyorum. Dybala'da böyle bir rahatsızlık hissetmedim, bu bilgi bana yeni geldi. Ancak menajerlerin bu işler için çalıştığını hepimiz biliyoruz." diyerek ayrılığa yeşil ışık yaktı.

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