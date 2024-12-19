Muçi hüsranı! Hayal kırıklığı yaşattı

Beşiktaş'ta geçen sezonun devre arasında Polonya ekibi Legia Varşova'dan 10 milyon Euro'ya transfer edilen Ernest Muçi şu ana kadar gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı. Kartal'ın satışından büyük rakamlar kazanmayı düşündüğü 23 yaşındaki 10 numaranın vasat performansı sonrası kulübe gelen teklif de canları sıktı. Arnavut oyuncu için için kısa bir süre önce İngiltere Championship'ten bir takımın Siyah-Beyazlı kulüple temasa geçtiği ve 3,5 milyon Euro önerdiği öğrenildi. Yönetimin ise bu teklifi anında reddettiği belirlendi. Bu sezon genellikle sol kanatta forma giyen yıldız futbolcunun 17 maçta 4 gol, 2 asisti bulunuyor. Muçi düşük performansı sonrası milli takımda aldığı süreleri de kaybetmişti. 12 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunan Muçi'nin Beşiktaş ile olan kontratı 2027'de sona erecek.

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