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İtalya basını yazdı: Çizme’de manşet Galatasaray

2012 yılından bu yana Serie A'da forma giyen Paulo Dybala'nın Galatasaray'la masaya oturması İtalya'da büyük ses getirdi. Nerereyse her gazetede Arjantinli yıldızla ilgili haberlere geniş olarak yer verildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Aralık 2024
İtalya basını yazdı: Çizme’de manşet Galatasaray

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    2012 yılından bu yana Serie A'da forma giyen Paulo Dybala'nın Galatasaray'la masaya oturması İtalya'da büyük ses getirdi. Nerereyse her gazetede Arjantinli yıldızla ilgili haberlere geniş olarak yer verildi. Ülkenin en ciddi yayın organlarından Corriera Dello Sport kapak sayfasında ikinci manşetten gelişmeleri duyurdu. Bir kelime oyunu yaparak "Dybalatasaray" başlığını atan gazete transferin bitmesinin yakın olduğunu vurguladı. Bir diğer önemli kaynak olan La Gazetta Dello Sport ise manşette Dybala- Galatasaray flörtüne yer vererek, "Dybala, Türkiye yolunda" başlığını attı. Gazete son yıllarda Serie A'da ses getiren birçok ismin yolunun Süper Lig'e düştüğünü belirtirerek Icardi, Osimhen, Mertens, Mourinho, Dzeko ve Kostic'in fotolarını da kullandı.

    ANGELİNO VE PAREDES: SAKIN GİTME!

    İtalyan basını Dybala ile ilgili çarpıcı bir iddiayı da paylaştı. Geçen sezon Galatasaray formasını giyen Angelino ve takımın önemli isimlerinden Leandro Paredes'in Arjantinli yıldızla görüşerek, "Sakın Galatasaray'a gitme" dediği öne sürüldü. Paredes geçen sezon başında uzun bir süre Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde yer almıştı.

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