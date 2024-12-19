Hakim Ziyech: "Benim için Galatasaray bitti"

Galatasaray'da Faslı futbolcu Hakim Ziyech ile sıcak gelişmeler yaşanıyor. 31 yaşındaki kanat oyuncusunun takımla ilişiğini kestiği ve yaptığı konuşmalarda da "Benim için Galatasaray bitti. Ayrılmak istiyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Ziyech'in performansından memnun olmayan teknik direktör Okan Buruk'un da tecrübeli futbolcunun gönderilmesi yönünde yönetime rapor verdiği de gelen haberler arasında. Galatasaray ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek Ziyech için yönetimin de harekete geçtiği ve sözleşmesini feshetmek için girişimlerin başladığı ifade ediliyor. Sarı- Kırmızılı formayla bu sezon 11 maçta 1 asiste imza atan Ziyech'e 7 milyon Euro değer biçiliyor.

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