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Bunun adı kara talih! Trabzonspor puanları kaybetti

Skor üstünlüğünü koruyamadığı maçlarda 16 puan kaybeden Trabzonspor, son dakikalarda yediği gollerle ise 11 puandan oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Aralık 2024
Bunun adı kara talih! Trabzonspor puanları kaybetti

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    Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 4-3 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon oynadığı maçların 6'sında skor üstünlüğünü koruyamayarak önemli puan kayıpları yaşadı. Söz konusu 6 maçın 4'ünü kaybeden 2'sinden de beraberlikle ayrılan Bordo-Mavililer, toplam 16 puan kaybetti. Karadeniz ekibi ayrıca, bu sezon uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü 4 gol nedeniyle toplam 11 puan kaybetti. Şenol Güneş yönetimindeki Fırtına, son olarak Galatasaray maçında yine uzatmaların son dakikasında kalesinde gördüğü golle 3 puanı sahada bırakan taraf oldu.

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