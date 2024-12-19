Bunun adı kara talih! Trabzonspor puanları kaybetti

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 4-3 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon oynadığı maçların 6'sında skor üstünlüğünü koruyamayarak önemli puan kayıpları yaşadı. Söz konusu 6 maçın 4'ünü kaybeden 2'sinden de beraberlikle ayrılan Bordo-Mavililer, toplam 16 puan kaybetti. Karadeniz ekibi ayrıca, bu sezon uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü 4 gol nedeniyle toplam 11 puan kaybetti. Şenol Güneş yönetimindeki Fırtına, son olarak Galatasaray maçında yine uzatmaların son dakikasında kalesinde gördüğü golle 3 puanı sahada bırakan taraf oldu.

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