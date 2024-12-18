Dybala bombası! Yönetim Arjantinli yıldızla resmi görüşmelere başladı

Ara transferde döneminde Avrupa hedefini düşünerek takviyeler yapacak olan Galatasaray'da Paulo Dybala heyecanı yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar dünyaca ünlü Arjantinli yıldızla resmi görüşmelere başladı. Roma'dan ayrılık kararı alan Dybala'nın menajeri Carlos Novel'in İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. Novel'in Trabzonspor maçını, Galatasaray'ın yakın ilişkiler içinde olduğu menajer George Gardi ile beraber yönetici Abdullah Kavukçu'nun locasından izlediği belirlendi. Taraflar arasında ilk resmi transfer görüşmesinin yapıldığı, Okan Buruk'un da Dybala ile Skype üzerinden görüştüğü ifade edildi. İtalyan basınına göre Sarı-Kırmızılılar, 31 yaşındaki futbolcuya yıllık 10 milyon Euro'ya yakın bir teklif yaptı. Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dybala'nın Galatasaray'a gelmeye çok sıcak baktığı da vurgulandı.

31 yaşındaki futbolcunun menajeri Carlos Novel'in Trabzon maçını Gardi ile beraber yönetici Abdullah Kavukçu'nun locasından izlediği ortaya çıktı.

İtalyan basınına göre Dybala'ya yıllık 10 milyon Euro'ya yakın bir teklif yapıldı... Tangocu'nun Cimbom'a çok sıcak baktığı da vurgulandı.