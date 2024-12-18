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Derbilerin efendisi! Okan Buruk'tan galibiyet sonrası açıklama

Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray başında çıktığı 15 büyük maçta 11 galibiyet alarak müthiş bir istatistiğe imza attı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Aralık 2024
Derbilerin efendisi! Okan Buruk’tan galibiyet sonrası açıklama

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    Süper Lig tarihinin 41 puanla en başarılı ilk 15 hafta performansını sergileyen Galatasaray özellikle büyük maçlarda fark yaratıyor. Sarı-Kırmızılılar son 2.5 sezonda Okan Buruk yönetiminde çıktığı 15 derbide tam 11 kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Cimbom söz konusu süreçte yalnızca 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Okan Buruk'un ekibi rakip ağları 30 kez sarsarken kalesinde 13 gol gördü. Galatasaray, Fenerbahçe önünde 5 maçta 3 galibiyet, Beşiktaş ve Trabzonspor önünde ise 5 maçta 4 galibiyet aldı.

    KAYSERİSPOR ENDİŞESİ!

    Lider Galatasaray'ın hafta sonu konuk olacağı Kayserispor ilginç bir özelliğe sahip. Sinan Kaloğlu'nun çalıştırdığı Sarı-Kırmızılılar, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın deplasmanda yenemediği tek takım özelliğini taşıyor. Cimbom 2022-2023 sezonunda Kayseri'de 2-1 kaybederken, geçtiğimiz sezonun ilk haftasındaki maç da 0-0 bitmişti.

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