Derbilerin efendisi! Okan Buruk’tan galibiyet sonrası açıklama

Süper Lig tarihinin 41 puanla en başarılı ilk 15 hafta performansını sergileyen Galatasaray özellikle büyük maçlarda fark yaratıyor. Sarı-Kırmızılılar son 2.5 sezonda Okan Buruk yönetiminde çıktığı 15 derbide tam 11 kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Cimbom söz konusu süreçte yalnızca 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Okan Buruk'un ekibi rakip ağları 30 kez sarsarken kalesinde 13 gol gördü. Galatasaray, Fenerbahçe önünde 5 maçta 3 galibiyet, Beşiktaş ve Trabzonspor önünde ise 5 maçta 4 galibiyet aldı.

KAYSERİSPOR ENDİŞESİ!

Lider Galatasaray'ın hafta sonu konuk olacağı Kayserispor ilginç bir özelliğe sahip. Sinan Kaloğlu'nun çalıştırdığı Sarı-Kırmızılılar, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın deplasmanda yenemediği tek takım özelliğini taşıyor. Cimbom 2022-2023 sezonunda Kayseri'de 2-1 kaybederken, geçtiğimiz sezonun ilk haftasındaki maç da 0-0 bitmişti.