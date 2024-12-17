Okan Buruk galibiyetin ardından konuştu: Savunmamız çok kötüydü

Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Buruk,"Kötü savunma yaptık. Hem sertliğimiz hem pozisyon almalar. 1-0 öne geçtik, biz taç atarken, ofansta çok fazla kişiyle hareketli olunca devamında geçiş yedik. Maçın sonunda 4-3 geriye düşebilirdik. Çok net golü Abdülkerim kurtardı" dedi. Buruk, Trabzonspor'un üçüncü golü için, "Topun dışarıda olduğunu gördük. Hak etmediğimiz bir gol yedik. Devamında son dakika golüyle hak etmediğimiz golün karşılığını aldık" diye konuştu. Buruk, "Bu tür son dakika golleri özgüveni yükseltiyor" dedi.



SALLAI KAYSERİ'YE KARŞI YOK

Galatasaray'ın Macar kanat oyuncusu Sallai, Trabzonspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız futbolcusu pazar günü deplasmanda oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.



SÜPER YEDEK BATSHUAYI

Galatasaray'ın 3. golünü kaydeden Michy Batshuayi bu sezon Süper Lig'de oyuna sonradan dahil olduğu maçlarda kaydettiği 4 golle en fazla ağları havalandıran oyuncu oldu. Belçikalı golcü, Hatay, Samsun ve Bodrum maçlarında da ağları sarsmıştı.



22 ŞUTTA 11 İSABET

Galatasaray, Trabzonspor kalesine dün tam 22 şut çekti. Bu şutların 11'inde isabet bulan sarı-Kırmızılı takım bu şutlarından 3 gol çıkarmayı başardı.



FELIPE MELO TRİBÜNE ÇIKTI

Trabzon maçını statta izleyen eski Galatasaraylı Felipe Melo'ya Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk tarafından plaket verildi. Brezilyalı eski futbolcu daha sonra tribünlere çıkarak Sarı-Kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN