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Okan Buruk galibiyetin ardından konuştu: Savunmamız çok kötüydü

Okan Buruk,"Kötü savunma yaptık. 4-3 geriye de düşebilirdik. Dışarı çıkan toptan hak etmediğimiz bir gol yedik. Son dakikaka bu golün karşılığını verdik" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Aralık 2024
Okan Buruk galibiyetin ardından konuştu: Savunmamız çok kötüydü

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    Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Buruk,"Kötü savunma yaptık. Hem sertliğimiz hem pozisyon almalar. 1-0 öne geçtik, biz taç atarken, ofansta çok fazla kişiyle hareketli olunca devamında geçiş yedik. Maçın sonunda 4-3 geriye düşebilirdik. Çok net golü Abdülkerim kurtardı" dedi. Buruk, Trabzonspor'un üçüncü golü için, "Topun dışarıda olduğunu gördük. Hak etmediğimiz bir gol yedik. Devamında son dakika golüyle hak etmediğimiz golün karşılığını aldık" diye konuştu. Buruk, "Bu tür son dakika golleri özgüveni yükseltiyor" dedi.

    SALLAI KAYSERİ'YE KARŞI YOK
    Galatasaray'ın Macar kanat oyuncusu Sallai, Trabzonspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız futbolcusu pazar günü deplasmanda oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

    SÜPER YEDEK BATSHUAYI
    Galatasaray'ın 3. golünü kaydeden Michy Batshuayi bu sezon Süper Lig'de oyuna sonradan dahil olduğu maçlarda kaydettiği 4 golle en fazla ağları havalandıran oyuncu oldu. Belçikalı golcü, Hatay, Samsun ve Bodrum maçlarında da ağları sarsmıştı.

    22 ŞUTTA 11 İSABET
    Galatasaray, Trabzonspor kalesine dün tam 22 şut çekti. Bu şutların 11'inde isabet bulan sarı-Kırmızılı takım bu şutlarından 3 gol çıkarmayı başardı.

    FELIPE MELO TRİBÜNE ÇIKTI
    Trabzon maçını statta izleyen eski Galatasaraylı Felipe Melo'ya Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk tarafından plaket verildi. Brezilyalı eski futbolcu daha sonra tribünlere çıkarak Sarı-Kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.

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