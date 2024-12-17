Fırtına salladı Aslan zafere kaçtı! Galatasaray nefesleri kesen maçta Tranzonspor’u 90+8. dakikada yıktı

Bu Aslan'ın bileği bükülmez... Sarı-Kırmızılılar unutulmaz derbide Trabzonspor'u Rams Park'ta 4-3 yenerek takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Müthiş gecede perdeyi 8. dakikada Yunus'un harika asistinde Mertens açtı.

GOLLER ARKA ARKAYA GELDİ

9 dakika sonra Ozan Tufan şık bir kafa golüyle skoru 1-1'e taşıdı. Gecenin yıldızlarından Yunus Akgün 22. dakikada mükemmel bir golle Galatasaray'ı yeniden öne geçirdi: 2-1. İlk devre böyle sona erdi. Pes etmeyen Trabzonspor önce 51'te Banza ile 2-2'yi buldu, sonra 55'te Ozan Tufan ile 3-2 öne geçti. 63'te Batshuayi penaltı golüyle skoru 3-3 yaptı. 90+8'de genç Ali Şahin kendi kalesine attı: 4-3.



BURUK'TAN DÖRTTE DÖRT

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig tarihinde Sarı-Kırmızılılar'ın başında Trabzonspor'u üst üste 4 maçta mağlup eden ikinci teknik direktör oldu. Daha önce Fatih Terim, Trabzonspor'a karşı üst üste 5 galibiyet almıştı.



YENİLMEZ ARMADA

Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde ve Avrupa kupaları lig aşamalarında mağlubiyet yaşamayan tek takım Galatasaray... Sarı-Kırmızılılar, 21 maçta 16 galibiyet alırken 5 kez berabere kaldı.