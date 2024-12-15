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Joao Mario müjdesi! Suudi Arabistan kulubü Beşiktaş’ın derdine derman olacak

Beşiktaş’taki performansıyla hayal kırıklığı yaratan kiralık Joao Mario’dan Kartal’a müjdeli haber geldi. Portekizli yıldız için Suudi kulübü Al-Shabab’ın, Ocak’ta Benfica’nın kapısını çalacağı öne sürüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Aralık 2024
Joao Mario müjdesi! Suudi Arabistan kulubü Beşiktaş’ın derdine derman olacak

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    Sezon başında Beşiktaş'ın Benfica'dan transfer ettiği Joao Mario, performansı ile beklentilerin altında kaldı. Portekiz ekibinden zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Mario, Siyah- Beyazlı takımda erken bir veda yaşayabilir. Yıldız futbolcuya Suudi Arabistan'dan Al-Shabab kulübünün talip olduğu öne sürüldü. Körfez ekibinin Joa Mario'yu Ocak'ta Benfica'dan bonservisi ile birlikte transfer etmek istediği gelen bilgiler arasında. Öte yandan satın alma opsiyonu olan 2 milyon Euro'yu ödemek istemeyen Siyah- Beyazlılar, Joao Mario ile devre arasında yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. 31 yaşındaki futbolcu; 12 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı. Mario bu periyotta etkisiz bir görüntü çizdi. Esas bölgesi orta saha olan ancak Siyah-Beyazlılar'a kanat oyuncusu olarak transfer edilen futbolcu, kanat tarafının yanı sıra 8 ve 10 numara pozisyonlarda da görev yapsa da oyunuyla sınıfta kaldı. Tecrübeli oyuncu, 0-0 beraberlikle sonuçlanan Başakşehir maçındaki performansıyla da taraftarların yoğun eleştirisine maruz kalmıştı.

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    Beşiktaş başkan adaylarından Serdar Adalı'nın kongre için yönetime alacağı isimleri titizlikle seçeceği öğrenildi. Listesindeki isimlerle tek tek görüşen Adalı'nın ekibine sürpriz isimlerin de girebileceği gelen bilgiller arasında.

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