Joao Mario müjdesi! Suudi Arabistan kulubü Beşiktaş’ın derdine derman olacak

Sezon başında Beşiktaş'ın Benfica'dan transfer ettiği Joao Mario, performansı ile beklentilerin altında kaldı. Portekiz ekibinden zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Mario, Siyah- Beyazlı takımda erken bir veda yaşayabilir. Yıldız futbolcuya Suudi Arabistan'dan Al-Shabab kulübünün talip olduğu öne sürüldü. Körfez ekibinin Joa Mario'yu Ocak'ta Benfica'dan bonservisi ile birlikte transfer etmek istediği gelen bilgiler arasında. Öte yandan satın alma opsiyonu olan 2 milyon Euro'yu ödemek istemeyen Siyah- Beyazlılar, Joao Mario ile devre arasında yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. 31 yaşındaki futbolcu; 12 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı. Mario bu periyotta etkisiz bir görüntü çizdi. Esas bölgesi orta saha olan ancak Siyah-Beyazlılar'a kanat oyuncusu olarak transfer edilen futbolcu, kanat tarafının yanı sıra 8 ve 10 numara pozisyonlarda da görev yapsa da oyunuyla sınıfta kaldı. Tecrübeli oyuncu, 0-0 beraberlikle sonuçlanan Başakşehir maçındaki performansıyla da taraftarların yoğun eleştirisine maruz kalmıştı.

SERDAL ADALI LİSTESİNİ OLUŞTURUYOR

Beşiktaş başkan adaylarından Serdar Adalı'nın kongre için yönetime alacağı isimleri titizlikle seçeceği öğrenildi. Listesindeki isimlerle tek tek görüşen Adalı'nın ekibine sürpriz isimlerin de girebileceği gelen bilgiller arasında.