Bayraktar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) işbirliğinde düzenlenen "Elektrik Dağıtım Sektöründe 1. İnovasyon, Yaygınlaştırma ve Girişimcilik Günleri" nde yaptığı konuşmada dünyanın modern zamanların en büyük enerji kriziyle karşı karşıya olduğunu belirterek, enerjinin kesintisiz, güvenilir ve uygun maliyetli biçimde temin edilmesinin yalnızca ekonomik mesele değil, güvenlik meselesi olduğunu söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji alanındaki küresel gelişmeleri ve Türkiye'nin gelecek ihtiyaçlarını dikkate alarak 2040'a uzanan yeni enerji mimarisindeki çalışmaların sonuna gelindiğini belirterek, "5 Kasım'da İstanbul'da yapacağımız lansmanla Milli Enerji 2040 vizyonumuzu kamuoyuyla paylaşacağız. Sanayiden ulaşıma, binalardan tarıma kadar ekonomimizin bütün alanlarında elektriğin kullanımının artacağı yeni bir döneme giriyoruz." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (Foto: AA)

Bayraktar, Türkiye'nin kendi petrolünü ve doğal gazını ekonomiye kazandırdığını, yenilenebilir enerji kapasitesini büyüttüğünü, nükleer enerjiyi sisteme dahil ettiğini ve enerjisini verimli kullandığını anlattı.

Bu çalışmaların ortak amacının Türkiye'nin enerji ihtiyacını güvenli ve ekonomik biçimde karşılamak, dışa bağımlılığı azaltarak, vatandaşların refahını kalıcı olarak artırmak ve Türkiye'nin iklim hedeflerine uygun politikaları hayata geçirmek olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Ancak artık biliyoruz ki enerjide bağımsızlık, yalnızca kaynaklara sahip olmakla veya üretim kapasitesini artırmakla sağlanamaz. Ürettiğimiz enerjiyi doğru zamanda, doğru yerde ve en verimli şekilde kullanabilmemiz de gerekiyor. Bunun için de güçlü bir elektrik altyapısına, akıllı şebekelere, teknolojilere ve nitelikli insan kaynağına ihtiyacımız var. Enerjide tam bağımsızlık hedefimiz, üretimden iletime, dağıtımdan tüketime kadar bütün sistemi birlikte dönüştürmemizi gerektiriyor."

ELEKTRİK İLETİM VE DAĞITIM ALTYAPISINA 100 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Bayraktar, enerji alanındaki küresel gelişmeleri ve Türkiye'nin gelecek ihtiyaçlarını dikkate alarak 2040'a uzanan yeni enerji mimarisindeki çalışmaların sonuna gelindiğini belirterek, "5 Kasım'da İstanbul'da yapacağımız bir lansmanla Milli Enerji 2040 vizyonumuzu kamuoyuyla paylaşacağız. Sanayiden ulaşıma, binalardan tarıma kadar ekonomimizin tüm alanlarında elektriğin kullanımının artacağı yeni bir döneme giriyoruz. Elektrikli araçların yaygınlaşması, üretim süreçlerinin elektrikleşmesi, yapay zeka uygulamaları ve veri merkezlerinin büyümesi, elektrik talebinin hem miktarını artıracak hem de niteliğini değiştirecek." diye konuştu.