33 şüpheli kırmızı bültenle aranıyordu: 8 ülkeden 63 firari Türkiye'ye getirildi!
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 23 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen uluslararası operasyonların sonuçlarını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı ve yabancı ülkelerin kolluk birimlerinin ortak çalışmalarıyla 33'ü kırmızı bültenle, 30'u ulusal seviyede aranan toplam 63 firari, 8 ülkeden Türkiye'ye getirildi. Operasyonların ardından suç örgütlerine seslenen Bakan Çiftçi, "Sınırı geçmeniz, yalnızca sizi bulacağımız adresi değiştirir!" mesajını verdi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen uluslararası operasyonların sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 23 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında toplam 63 firarinin Türkiye'ye iadesi sağlandı.
Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "SINIR ÖTESİ KAPAN DARALIYOR!" mesajını vererek suç örgütü elebaşlarına, uyuşturucu tacirlerine ve yurt dışına kaçan firarilere seslendi.
8 ÜLKEDEN 63 FİRARİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre, son bir ayda uluslararası ve ulusal seviyede aranan 63 kişi, 8 farklı ülkede yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
İade edilen şahıslardan 33'ünün kırmızı bültenle uluslararası seviyede, 30'unun ise ulusal seviyede arandığı belirtildi.
Şahısların ülkelere göre dağılımı şöyle:
- Gürcistan: 49 kişi
- Almanya: 5 kişi
- Yunanistan: 3 kişi
- Kırgızistan: 2 kişi
- Bulgaristan: 1 kişi
- Moldova: 1 kişi
- KKTC: 1 kişi
- Karadağ: 1 kişi
BAKAN ÇİFTÇİ'DEN SUÇ ÖRGÜTLERİNE SERT MESAJ
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, güvenlik diplomasisi kapsamında kurulan uluslararası iş birliği ağının sahada sonuç verdiğini vurguladı.
Çiftçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Güvenlik diplomasimizle kurduğumuz güçlü iş birliği ağı, sahada sonuçlarını veriyor.
Son bir ayda, 33'ü kırmızı bültenle, 30'u ulusal seviyede aranan 63 şahsı 8 ülkeden Türkiye'mize getirdik.
Haklarında arama kararı bulunan firariler, yurt dışına kaçarak izlerini kaybettireceklerini sanıyorlar. Sınırları kendilerine siper, mesafeleri güvence görüyorlar."
"SINIRI GEÇMENİZ, YALNIZCA SİZİ BULACAĞIMIZ ADRESİ DEĞİŞTİRİR!"
Yurt dışına kaçan suç örgütü elebaşları ve firarilere seslenen Bakan Çiftçi, Türkiye'nin suçluların peşini bırakmayacağını belirterek şu mesajı verdi:
"Yurt dışına kaçmayı kurtuluş sanan suç şebekelerinin elebaşları, zehir tacirleri ve haklarında arama kararı bulunan firariler şunu iyi bilmeli:
Türkiye, peşine düştüğü suçlunun izini sınırda bırakmaz!
Sınırı geçmeniz, yalnızca sizi bulacağımız adresi değiştirir!"
"NE KARA PARANIZ NE KİRLİ BAĞLANTILARINIZ SİZİ KURTARACAK!"
Bakan Çiftçi, açıklamasının devamında suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
"Hangi ülkeye kaçarsanız kaçın suç ağlarınızı çökertecek, kurduğunuz şer düzenini başınıza yıkacağız!
Ne kara paranız ne kirli bağlantılarınız ne de binlerce kilometre mesafe sizi kurtaracak!"
INTERPOL-EUROPOL VE EMNİYET BİRİMLERİNDEN ORTAK ÇALIŞMA
İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, firarilerin yakalanması ve Türkiye'ye iadelerinin sağlanması için çok sayıda güvenlik birimi koordineli çalışma yürüttü.
Operasyonlarda Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Siber, Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlıkları görev aldı.
Adalet Bakanlığı görevlilerinin de katkı sunduğu süreçte, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle ortak çalışmalar yürütülerek haklarında arama kararı bulunan şahısların izleri takip edildi.
KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 33 KİŞİ YAKALANDI
Bakanlık, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 33 kişinin isimlerinin baş harflerini de açıkladı.
Buna göre H.T., C.Y., İ.E., H.A., A.K., S.A., G.Y., A.U., S.B., A.T., O.P., M.Y., A.O.E., S.K., B.D., Y.A., İ.K., O.M., M.T., M.E., Y.I., A.S.P., İ.Y., O.T., Ö.Y., E.S., O.F., Ö.İ., R.R.Ç., Ç.Ö., H.İ.E., E.İ. ve Ö.O.T. isimli şahısların yakalanarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı.
ULUSAL SEVİYEDE ARANAN 30 FİRARİ DE İADE EDİLDİ
Ulusal seviyede aranan K.E., M.İ., B.D., S.K., A.K., B.A., H.Ç., D.K., A.B., Ö.Ü., M.A., T.Y., İ.Ç., U.Y., H.H.A., K.E., S.U., H.P., Ş.B., F.S., M.K., H.İ.Ö., Y.Y., F.K., K.A., İ.K.D., H.Ö., O.K., U.Ç. ve H.D. isimli 30 kişinin de Türkiye'ye getirildiği bildirildi.
BİRÇOK SUÇTAN ARANIYORLARDI
Türkiye'ye iade edilen şahısların; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma, yaralama, dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, Cumhurbaşkanına hakaret, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, silahlı terör örgütüne üye olma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma, başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma, Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkân sağlama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, kasten öldürme, hırsızlık, parada sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, kamu malına zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, tehdit, cinsel taciz, çocuğun cinsel istismarı, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, Askeri Ceza Kanununa Muhalefet, malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, askeri yasak bölgelere girme ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından arandıkları bildirildi.
BAKAN ÇİFTÇİ'DEN EMNİYET VE ADALET BAKANLIĞINA TEBRİK
Bakan Çiftçi, operasyonların başarıyla tamamlanmasında görev alan emniyet personeline teşekkür ederek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Bu başarılı çalışmaların yürütülmesinde emeği geçen Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ilgili Başkanlıklarını, Daire Başkanlıklarını ve kahraman polislerimizi yürekten tebrik ediyorum.
İade süreçlerine katkı sunan Adalet Bakanlığımızın kıymetli mensuplarına ve iş birliği içerisinde çalıştığımız ülkelerin kolluk birimlerine teşekkür ediyorum."
İçişleri Bakanlığı da organize suç örgütü üyeleri ve uyuşturucu tacirleri başta olmak üzere kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan kişilerin yakalanarak Türkiye'ye getirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.