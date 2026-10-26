33 şüpheli kırmızı bültenle aranıyordu: 8 ülkeden 63 firari Türkiye'ye getirildi!

Ulusal seviyede aranan 30 şüpheli (Foto: Sosyal medya)







KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 33 KİŞİ YAKALANDI



Bakanlık, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 33 kişinin isimlerinin baş harflerini de açıkladı.

Buna göre H.T., C.Y., İ.E., H.A., A.K., S.A., G.Y., A.U., S.B., A.T., O.P., M.Y., A.O.E., S.K., B.D., Y.A., İ.K., O.M., M.T., M.E., Y.I., A.S.P., İ.Y., O.T., Ö.Y., E.S., O.F., Ö.İ., R.R.Ç., Ç.Ö., H.İ.E., E.İ. ve Ö.O.T. isimli şahısların yakalanarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı.



ULUSAL SEVİYEDE ARANAN 30 FİRARİ DE İADE EDİLDİ



Ulusal seviyede aranan K.E., M.İ., B.D., S.K., A.K., B.A., H.Ç., D.K., A.B., Ö.Ü., M.A., T.Y., İ.Ç., U.Y., H.H.A., K.E., S.U., H.P., Ş.B., F.S., M.K., H.İ.Ö., Y.Y., F.K., K.A., İ.K.D., H.Ö., O.K., U.Ç. ve H.D. isimli 30 kişinin de Türkiye'ye getirildiği bildirildi.

BİRÇOK SUÇTAN ARANIYORLARDI



Türkiye'ye iade edilen şahısların; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma, yaralama, dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, Cumhurbaşkanına hakaret, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, silahlı terör örgütüne üye olma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma, başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma, Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkân sağlama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, kasten öldürme, hırsızlık, parada sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, kamu malına zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, tehdit, cinsel taciz, çocuğun cinsel istismarı, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, Askeri Ceza Kanununa Muhalefet, malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, askeri yasak bölgelere girme ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından arandıkları bildirildi.



BAKAN ÇİFTÇİ'DEN EMNİYET VE ADALET BAKANLIĞINA TEBRİK



Bakan Çiftçi, operasyonların başarıyla tamamlanmasında görev alan emniyet personeline teşekkür ederek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu başarılı çalışmaların yürütülmesinde emeği geçen Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ilgili Başkanlıklarını, Daire Başkanlıklarını ve kahraman polislerimizi yürekten tebrik ediyorum.

İade süreçlerine katkı sunan Adalet Bakanlığımızın kıymetli mensuplarına ve iş birliği içerisinde çalıştığımız ülkelerin kolluk birimlerine teşekkür ediyorum."

İçişleri Bakanlığı da organize suç örgütü üyeleri ve uyuşturucu tacirleri başta olmak üzere kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan kişilerin yakalanarak Türkiye'ye getirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN