Brezilya'da seçimin ikinci turunu Lula da Silva kazandı! Tarihi sonuçla 4'üncü kez göreve geliyor
Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre Luiz Inacio Lula da Silva kazandı. Oyların yüzde 96,76'sının sayıldığı seçimde yüzde 51,77 oy alan Lula, rakibi Flavio Bolsonaro'yu geride bıraktı. İlk turda ikinci sırada yer alan Lula, bu sonuçla Brezilya'da dördüncü kez devlet başkanı olma hakkı kazandı.
Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre Luiz Inacio Lula da Silva kazandı. Brezilya'da Olağan Genel Seçimlerin (Eleiçao Geral Ordinaria) sonuçlarına göre, oyların yüzde 96,76'sı sayıldı.
İşçi Partisi (PT) adayı ve mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 64 milyon 168 bin oy ve yüzde 51,77'lik oranla seçim yarışını önde tamamlamayı garantiledi.
Özgürlük Partisi (PL) adayı sağcı senatör Flavio Bolsonaro ise 59 milyon 790 bin oy ve yüzde 48,23'lük oranla ikinci sırada yer aldı.
Bu sonuç, askeri diktatörlüğün (1964-1985) sona ermesi ve demokrasiye geçilmesinden bu yana, ilk turu ikinci sırada tamamlayan bir adayın ikinci turda rakibini geride bırakarak seçimi kazandığı ilk tarihi geri dönüş oldu.
4'ÜNCÜ KEZ SEÇİLDİ
Kariyeri boyunca 7'nci kez devlet başkanlığı seçimlerine katılan Lula da Silva, bu zaferle Brezilya'yı 4'üncü kez yönetme hakkı kazandı.
4 Ekim'de gerçekleştirilen ilk turda sağcı aday Bolsonaro yüzde 47, Lula da Silva ise yüzde 45,1 oranında oy almıştı