Türkiye'nin 4 gemiyi görevlendirerek deniz tabanında teknik ve mühendislik çalışmalarına hazırlanması, Rum tarafında karşı hamleyi beraberinde getirdi. AlphaNews, Ankara'nın önceki NAVTEX'in süresi dolmadan yeni bir duyuru yayımlayarak faaliyetlerini 31 Aralık 2026'ya kadar uzattığını yazdı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlı adımlarının ardından GKRY'nin aynı tarihleri kapsayan karşı NAVTEX yayımlaması dikkat çekti.

Haberde, Antalya Hidrografi İstasyonu tarafından yayımlanan yeni NAVTEX'in Türkiye ile KKTC arasında planlanan doğal gaz boru hattının güzergahının belirlenmesi ve yapımına yönelik araştırmaları kapsadığı belirtildi.

Rum basınından AlphaNews, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerini yıl sonuna kadar uzattığını ve boru hattının kesin güzergahını belirlemeye yönelik mühendislik hazırlıklarına geçtiğini yazdı.

Türkiye'nin KKTC'nin enerji arz güvenliğini güçlendirmek için yürüttüğü doğal gaz boru hattı projesi, Rum basınında yakından takip ediliyor.

Türkiye'den KKTC’ye doğal gaz için 4 gemi görevlendirildi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

ORUÇ REİS'İN ARDINDAN 4 GEMİ! RUM BASINI DETAYLARA DİKKAT ÇEKTİ

AlphaNews'in dikkat çektiği gelişmelerden biri de daha önce sismik araştırmalar gerçekleştiren Oruç Reis'in yeni çalışma programında yer almaması oldu.

Rum basını, Oruç Reis'in çalışmalarını tamamlamasının ardından farklı teknik özelliklere sahip dört geminin görevlendirilmesini, Türkiye'nin projede daha ayrıntılı mühendislik ve inşaat öncesi hazırlıklara geçtiğinin göstergesi olarak değerlendirdi.

Antalya Hidrografi İstasyonu'nun 1049/26 numaralı NAVTEX duyurusuna göre R/V Denar Pathfinder, Denar Echo, Denar Explorer ve Kırıcı isimli gemiler, 26 Ekim-31 Aralık 2026 tarihleri arasında Akdeniz'de belirlenen 12 koordinatta bilimsel araştırma ve su altı çalışmaları gerçekleştirecek.