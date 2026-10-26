Türkiye'nin doğal gaz hamlesi Rumları panikletti! GKRY'den karşı NAVTEX
Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) doğal gaz ulaştırmak için attığı stratejik adım Rum basınında geniş yankı uyandırdı. Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerini yıl sonuna kadar uzatması ve 4 gemiyi görevlendirmesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) harekete geçirdi. Rum basını, Türkiye'nin boru hattı projesinde mühendislik ve inşaat öncesi hazırlık aşamasına geçtiğine dikkat çekerken, GKRY'nin karşı NAVTEX yayımlaması bölgedeki hareketliliği artırdı.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji hamlesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) alarm zillerini çaldırdı. Ankara'nın KKTC'ye doğal gaz ulaştırmak amacıyla yürüttüğü 101 kilometrelik boru hattı projesinde yeni aşamaya geçmesi Rum basınının gündemine oturdu.
Türkiye'nin 4 gemiyi görevlendirerek deniz tabanında teknik ve mühendislik çalışmalarına hazırlanması, Rum tarafında karşı hamleyi beraberinde getirdi. AlphaNews, Ankara'nın önceki NAVTEX'in süresi dolmadan yeni bir duyuru yayımlayarak faaliyetlerini 31 Aralık 2026'ya kadar uzattığını yazdı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlı adımlarının ardından GKRY'nin aynı tarihleri kapsayan karşı NAVTEX yayımlaması dikkat çekti.
RUM BASININDA TÜRKİYE ALARMI! ANKARA'NIN HAMLESİNİ MANŞETE TAŞIDILAR
Türkiye'nin KKTC'nin enerji arz güvenliğini güçlendirmek için yürüttüğü doğal gaz boru hattı projesi, Rum basınında yakından takip ediliyor.
Rum basınından AlphaNews, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerini yıl sonuna kadar uzattığını ve boru hattının kesin güzergahını belirlemeye yönelik mühendislik hazırlıklarına geçtiğini yazdı.
Haberde, Antalya Hidrografi İstasyonu tarafından yayımlanan yeni NAVTEX'in Türkiye ile KKTC arasında planlanan doğal gaz boru hattının güzergahının belirlenmesi ve yapımına yönelik araştırmaları kapsadığı belirtildi.
ORUÇ REİS'İN ARDINDAN 4 GEMİ! RUM BASINI DETAYLARA DİKKAT ÇEKTİ
AlphaNews'in dikkat çektiği gelişmelerden biri de daha önce sismik araştırmalar gerçekleştiren Oruç Reis'in yeni çalışma programında yer almaması oldu.
Rum basını, Oruç Reis'in çalışmalarını tamamlamasının ardından farklı teknik özelliklere sahip dört geminin görevlendirilmesini, Türkiye'nin projede daha ayrıntılı mühendislik ve inşaat öncesi hazırlıklara geçtiğinin göstergesi olarak değerlendirdi.
Antalya Hidrografi İstasyonu'nun 1049/26 numaralı NAVTEX duyurusuna göre R/V Denar Pathfinder, Denar Echo, Denar Explorer ve Kırıcı isimli gemiler, 26 Ekim-31 Aralık 2026 tarihleri arasında Akdeniz'de belirlenen 12 koordinatta bilimsel araştırma ve su altı çalışmaları gerçekleştirecek.
TÜRKİYE DENİZ TABANINI İNCELEYECEK! BORU HATTININ GÜZERGAHI NETLEŞECEK
Rum basını, görevlendirilen gemilerin teknik özelliklerini de mercek altına aldı.
AlphaNews, gemilerin deniz tabanı haritalandırması, dalış operasyonları, açık denizde çok amaçlı çalışmalar ve sığ sularda teknik faaliyetler gerçekleştirebilecek donanıma sahip olduğunu aktardı.
Haberde, Türkiye'nin bu çalışmalarla boru hattının kesin geçiş güzergahını belirlemeye, deniz tabanının jeoteknik ve jeofizik özelliklerini incelemeye ve hattın karaya çıkacağı noktaları tespit etmeye hazırlandığı ifade edildi.
Ayrıca boruların deniz tabanına yerleştirilmesi için gerekli mühendislik verilerinin toplanmasının hedeflendiği kaydedildi.
RUM TARAFINDAN KARŞI HAMLE! NAVTEX YAYIMLADILAR
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerini 31 Aralık'a kadar uzatması, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de harekete geçmesine neden oldu.
AlphaNews, Larnaka'daki Rum Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin Türkiye'nin duyurusuyla aynı tarihleri kapsayan karşı NAVTEX yayımladığını duyurdu.
Ankara'nın enerji projesi kapsamında attığı adımların ardından gelen karşı duyuru, Rum tarafının Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerini yakından takip ettiğini ortaya koydu.
TÜRK GEMİLERİNİN KONUMUNU BİLE TAKİBE ALDILAR
Rum basını, araştırma faaliyetlerinde görevlendirilen gemilerin bağlı olduğu şirketleri ve bulundukları noktaları da haberine taşıdı.
AlphaNews, dört gemiden üçünün Türk deniz araştırma şirketi DenAr'a ait olduğunu, şirketin üç gün önce araştırma faaliyetlerine ilişkin bir harita yayımladığını aktardı.
Haberde, gemilerden üçünün Karadeniz'de, dördüncüsünün ise doğal gaz boru hattının Türkiye tarafındaki kıyı bağlantısının planlandığı Mersin'in Anamur ilçesinde bulunduğu belirtildi.
ANAMUR'DAN KKTC'YE 101 KİLOMETRELİK ENERJİ HATTI
Türkiye'nin KKTC'ye doğal gaz ulaştırmak amacıyla planladığı boru hattının Mersin'in Anamur ilçesinden başlayarak KKTC'deki Teknecik bölgesine uzanması hedefleniyor.
Yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda olması öngörülen hattın 97 kilometresinin deniz altından, 4 kilometresinin ise karadan geçmesi planlanıyor.
Proje kapsamında Türkiye'den KKTC'ye doğal gaz ulaştırılarak adanın enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve elektrik üretiminde doğal gaz kullanımına geçilmesi amaçlanıyor.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji altyapısını güçlendirmeye yönelik bu hamlesi, Rum basınının yakın takibi ve GKRY'nin karşı NAVTEX adımıyla bölgedeki gündemin önemli başlıklarından biri haline geldi.