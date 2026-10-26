Bölgesel barış ve istikrarın en güçlü teminatı olarak öne çıkan Mekke İttifakı , Ortadoğu'daki tansiyonu düşürmek amacıyla tarihi diplomasi hamlesine imza atıyor.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın bölgesel güvenliği sağlamak amacıyla kurduğu Mekke İttifakı, Ortadoğu’da artan gerilime karşı diplomatik inisiyatif alarak Tahran’a üst düzey heyet gönderiyor. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşivi ve Depo Photos'tan alınmıştır)

Reuters'ın haberine göre, zirveye Türkiye'den Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın katılacak. Suudi Arabistan'ın Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman , Pakistan'ın ise Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir tarafından temsil edileceği kaydedildi.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu üçlü blokun üst düzey yetkilileri, bölgesel koordinasyonu sağlamak üzere pazartesi günü İran'ın başkenti Tahran'da İranlı yetkililerle bir araya gelecek.

İran'ın üst düzey güvenlik organının genel sekreter yardımcısı Ali Bakıri Kani, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Suudi Bakan Prens Halid, Pakistanlı Komutan Münir ve Türk İstihbarat Şefi Kalın'ın, bölgesel güvenlik konularında İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi ile istişarelerde bulunmak üzere Tahran'ı ziyaret edeceğini dile getirdi.

Planlanan bu görüşmeler, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından artan saldırılara maruz kalmasından bu yana, İran ve üç uluslu blokun tüm üyeleri arasındaki ilk üst düzey temas olma özelliğini taşıyor.

PEZEŞKİYAN'LA DA TEMAS Suudi Arabistan Kamu Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Raid Krimly, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu ziyareti doğrulayarak, Mekke İttifakı ülkelerinden yetkililerin İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'nin yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de görüşeceklerini belirtti.

BÜTÜN BÖLGE ÜLKELERİYLE ÇALIŞMA KARARLILIĞI

Krimly, ziyaretin, Mekke İttifakı ülkelerinin ABD ile İran arasında süregelen krizde gerilimi düşürme, diyaloğu ve diplomatik çözümleri teşvik etme çabalarının yanı sıra Katar ve Pakistan tarafından yürütülen arabuluculuk girişimlerine verilen desteğin bir parçası olduğunu ifade etti.

Son olarak Krimly, bu temasların, Mekke İttifakı ülkelerinin bölgesel güvenlik ve istikrarı pekiştirmedeki kilit rolü ile bu hedefe ulaşmak amacıyla bölgedeki bütün ülkelerle birlikte çalışma kararlılığını ortaya koyduğunu kaydetti.

Zirve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suudi Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir’in katılımıyla gerçekleşecek.