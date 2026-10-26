Mekke İttifakı Tahran'da, bölgesel güvenlik masada... İran Yüksek Güvenlik Konseyi ile kritik temas
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın oluşturduğu Mekke İttifakı, bölgesel güvenliği sağlamak amacıyla İran ile üst düzey temaslara başlıyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, Tahran’da İranlı yetkililerle bir araya gelecek. Yemen kaynaklı saldırıların arttığı döneme denk gelen tarihi ziyaret, Mekke Paktı'nın bölgesel barış inşasındaki kararlı duruşunun en somut adımı olarak kayıtlara geçecek.
Bölgesel barış ve istikrarın en güçlü teminatı olarak öne çıkan Mekke İttifakı, Ortadoğu'daki tansiyonu düşürmek amacıyla tarihi diplomasi hamlesine imza atıyor.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu üçlü blokun üst düzey yetkilileri, bölgesel koordinasyonu sağlamak üzere pazartesi günü İran'ın başkenti Tahran'da İranlı yetkililerle bir araya gelecek.
Reuters'ın haberine göre, zirveye Türkiye'den Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın katılacak. Suudi Arabistan'ın Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Pakistan'ın ise Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir tarafından temsil edileceği kaydedildi.
İran'ın üst düzey güvenlik organının genel sekreter yardımcısı Ali Bakıri Kani, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Suudi Bakan Prens Halid, Pakistanlı Komutan Münir ve Türk İstihbarat Şefi Kalın'ın, bölgesel güvenlik konularında İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi ile istişarelerde bulunmak üzere Tahran'ı ziyaret edeceğini dile getirdi.
Planlanan bu görüşmeler, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından artan saldırılara maruz kalmasından bu yana, İran ve üç uluslu blokun tüm üyeleri arasındaki ilk üst düzey temas olma özelliğini taşıyor.
PEZEŞKİYAN'LA DA TEMAS
Suudi Arabistan Kamu Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Raid Krimly, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu ziyareti doğrulayarak, Mekke İttifakı ülkelerinden yetkililerin İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'nin yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de görüşeceklerini belirtti.
BÜTÜN BÖLGE ÜLKELERİYLE ÇALIŞMA KARARLILIĞI
Krimly, ziyaretin, Mekke İttifakı ülkelerinin ABD ile İran arasında süregelen krizde gerilimi düşürme, diyaloğu ve diplomatik çözümleri teşvik etme çabalarının yanı sıra Katar ve Pakistan tarafından yürütülen arabuluculuk girişimlerine verilen desteğin bir parçası olduğunu ifade etti.
Son olarak Krimly, bu temasların, Mekke İttifakı ülkelerinin bölgesel güvenlik ve istikrarı pekiştirmedeki kilit rolü ile bu hedefe ulaşmak amacıyla bölgedeki bütün ülkelerle birlikte çalışma kararlılığını ortaya koyduğunu kaydetti.
"TÜM GEREKLİ ARAÇLAR" DEVREYE GİRİYOR
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, ağustos ayında üyelerden herhangi birine yapılan silahlı saldırının tamamına yapılmış sayılmasını öngören Mekke Ortak Savunma Antlaşması'nı imzalamıştı.
Antlaşmanın birinci maddesinde, tarafların birbirlerinin toprak bütünlüğüne, egemenliğine veya uluslararası alanda tanınan sınırlarına yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için "bütün gerekli araçları" kullanacağı belirtiliyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) antlaşmanın onaylanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, Pakistan'ın ise paktı geçtiğimiz hafta onayladığı kaydedildi.
RİYAD'DA ACİL MÜDAHALE KARARI
Mekke İttifakı ülkelerinin bakanları, bu ayın başlarında Riyad'da acil toplantı düzenleyerek Suudi Arabistan'da askeri güçlerin ve yeteneklerin "hızlı konuşlandırılmasını" sağlama konusunda mutabakata varmıştı.
Husilerin saldırıları, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hamlelerinde giderek daha istikrarsızlaştırıcı unsur haline gelirken, Suudi Arabistan pazar günü Husilerle devam eden çatışmalar kapsamında yeni füze ve insansız hava aracı dalgasını başarıyla engelledi.
PAKİSTAN'IN ARABULUCULUK ROLÜ
Pakistan Genelkurmay Başkanı Münir, geçtiğimiz hafta Tahran'ı ziyaret ederek İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmişti. İran medyasında yer alan haberlere göre, ziyaret sırasında İranlı yetkililer, Tahran'ın talepleri karşılanana kadar Washington yönetimiyle hiçbir görüşme yapılmayacağını öne sürdü.
ABD ve İran arasında kilit arabulucu konumunda bulunan Pakistan'ın önceki girişimleri, haziran ayında geçici barış anlaşmasının imzalanmasına yardımcı olmuş ancak haftalar sonra çatışmaların yeniden başlamasıyla bu mutabakat hızla bozulmuştu.
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