Demirbay’a yunan kancası

Galatasaray'da az forma şansı bulan isimlerden olan Kerem Demirbay'a sürpriz bir talip çıktı. Yunan basınında çıkan habere göre, orta sahaya takviye yapmak isteyen Olympiakos, Kerem Demirbay ile ilgileniyor. Haberde, Kerem Demirbay için bu zamana kadar toplam 40 milyon Euro bonservis bedeli ödendiğinin altı çizilirken 6, 8 hatta 10 numara bile oynayabildiği belirtildi. Kerem Demirbay bu sezon Galatasaray formasıyla 19 maçta forma giydi. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 464 dakika süre buldu ve 2 asistlik skor katkısı verdi. Demirbay'ın kontratı 2026 yılında sona erecek.

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