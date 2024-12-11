PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Demirbay’a yunan kancası

Yunan basını orta sahaya takviye yapmak isteyen Olympiakos’un 6, 8 ve 10 numarada oynayabilen Kerem Demirbay ile ilgilendiği iddia etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Aralık 2024
Demirbay’a yunan kancası

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'da az forma şansı bulan isimlerden olan Kerem Demirbay'a sürpriz bir talip çıktı. Yunan basınında çıkan habere göre, orta sahaya takviye yapmak isteyen Olympiakos, Kerem Demirbay ile ilgileniyor. Haberde, Kerem Demirbay için bu zamana kadar toplam 40 milyon Euro bonservis bedeli ödendiğinin altı çizilirken 6, 8 hatta 10 numara bile oynayabildiği belirtildi. Kerem Demirbay bu sezon Galatasaray formasıyla 19 maçta forma giydi. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 464 dakika süre buldu ve 2 asistlik skor katkısı verdi. Demirbay'ın kontratı 2026 yılında sona erecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Suriye mesajı: Türkiye tüm vücudunu koymaya hazırdır
EMEKLİYE EK ZAM | Gelirler ne kadar artacak? Taban aylık ve refah payı formülleri neler?
Rojin Kabaiş cinayete mi kurban gitti? Telefonundaki aramalar dikkat çekti
11 ARALIK MGM HAVA DURUMU | Sıcaklıklar 5-6 derece birden düşecek: Perşembe günü kar geliyor! Marmara ve Ege...
Son dakika | Suriye’de Deyrizor PKK’dan arındı! Muhalifler kontrolü sağladı
Galatasaray’da gündem Anderson Talisca! Kararı Okan Buruk verecek
Bakan Fidan’dan dikkat çeken Suriye mesajı: Terörizm yuvası olmasına izin vermeyeceğiz
PKK/YPG’nin terör konvoyu MİT’e takıldı | Esad rejiminin silahlarını kaçırıyorlardı: Mühimmat yüklü tırlar da ’İsrail vurdu’ yalanları da tek tek vuruldu
CENTCOM Komutanı Kurilla ’Suriye’deki YPG/PKK’lı teröristlerle buluştu
Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi! Rakam konuşuldu mu? İkinci toplantı tarihi belli oldu
Başkan Erdoğan’dan peş peşe Suriye temasları! Mark Rutte, Aliyev ve Giorgia Meloni...
Süper Lig’de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Barış Alper Yılmaz ve Rey Manaj pozisyonun ardından yaşananlar
Terörsüz Fırat terörsüz Suriye! PKK/YPG’den kurtarılan Münbiç’te asayiş berkemal: Başkan Erdoğan Başları ezilecek deyip mesajı verdi
METEOROLOJİ VE AKOM UYARDI: Kuvvetli sağanak kapıda! Özellikle o saatlerde şiddeti artacak...
Esad’ı Rusya’ya Hizbullah mı kaçırdı? Şam’da gizli tünel ve Rus uçakları: Moskova’da lüks daireli hazırlık
SON DAKİKA