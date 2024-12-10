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Aslan kral! Galatasaray ortaya koyduğu performansla sezonu domine ediyor

Bu sezon 2 derbi maçı da kazanan G.Saray, Avrupa’nın büyük liglerinde B.Münih ile namağlup iki takımdan biri konumunda. 80 dakika 10 kişi oynadığı maçta Sivas’a karşı da 3 puan alan Cimbom, deplasmanda üst üste 15. kez kazandı ve daha Aralık’ta Fener’le farkı 6’ya çıkardı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Aralık 2024
Aslan kral! Galatasaray ortaya koyduğu performansla sezonu domine ediyor

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Galatasaray'ın bu sezon ortaya koyduğu performans dikkatleri çekiyor. Okan Buruk yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar 14 haftası geride kalan ligde topladığı 38 puanla lider durumda bulunuyor.

Cimbom, oynadığı 2 derbiyi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1, Beşiktaş'ı da evinde 2-1 mağlup ederek kazandı. Lig performansı baz alındığında Avrupa'da Bayern Münih ile birlikte yoluna namağlup devam eden iki takımdan biri olan Cimbom'un deplasmandaki başarılı istatistiği de dikkat çeken başka bir detay olarak göze çarpıyor.

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Son olarak deplasmanda 80 dakika 10 kişi oynamasına ve 1-0 geriye düşmesine rağmen Sivasspor'u 3-2 yenen Aslan, ligde üst üste 15. deplasman galibiyetini aldı. Cimbom, aralık ayının başında en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 6'ya çıkarmış durumda.

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