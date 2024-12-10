Aslan kral! Galatasaray ortaya koyduğu performansla sezonu domine ediyor

Galatasaray'ın bu sezon ortaya koyduğu performans dikkatleri çekiyor. Okan Buruk yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar 14 haftası geride kalan ligde topladığı 38 puanla lider durumda bulunuyor.

Cimbom, oynadığı 2 derbiyi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1, Beşiktaş'ı da evinde 2-1 mağlup ederek kazandı. Lig performansı baz alındığında Avrupa'da Bayern Münih ile birlikte yoluna namağlup devam eden iki takımdan biri olan Cimbom'un deplasmandaki başarılı istatistiği de dikkat çeken başka bir detay olarak göze çarpıyor.

İNANILMAZ SERİ SÜRÜYOR

Son olarak deplasmanda 80 dakika 10 kişi oynamasına ve 1-0 geriye düşmesine rağmen Sivasspor'u 3-2 yenen Aslan, ligde üst üste 15. deplasman galibiyetini aldı. Cimbom, aralık ayının başında en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 6'ya çıkarmış durumda.