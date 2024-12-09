Serdar Adalı listesini hazırlıyor

Beşiktaş'ta 29 Aralık'ta yapılacak seçimde mevcut başkan Hüseyin Yücel'in tek aday olarak girmesi bekleniyordu. Daha önce mayıs ayındaki seçimde adaylığını açıklaması beklenen Adalı'nın karar değişikliğine gittiği ve ay sonunda yapılacak seçimde aday olacağı öğrenildi.

Adalı'nın yönetim kurulu listesinin büyük bir bölümünü oluşturduğu ve adaylığını kısa süre içerisinde duyuracağı da gelen haberler arasında. Adaylık için ismi geçen Emre Kocadağ'ın ise aday olup olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.