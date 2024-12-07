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Dolmabahçe’de kritik randevu! Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı geri sayım

Zirvenin gerisinde kalan ve çalkantılı bir dönem geçiren Beşiktaş ile şampiyonluk adaylarından F.Bahçe bugün saat 19.00’da kozlarını paylaşacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Aralık 2024
Dolmabahçe’de kritik randevu! Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı geri sayım

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Süper Lig'de derbi günü... Beşiktaş ile Fenerbahçe bugün saat 19.00'da kozlarını paylaşacak. Tüpraş Stadı'ndaki maçı Mehmet Türkmen yönetecek. Süper Lig'de son 5 maçta galibiyet alamayan Beşiktaş ezeli rakibini yenerek moral kazanmak istiyor. Zirvenin çok uzağında kalan ve yönetim anlamında çalkantılı bir dönem geçiren Siyah-Beyazlılar taraftarını mutlu etmek için mücadele edecek. Süper Lig'de üst üste 5 galibiyet alarak derbi öncesi moral yakalayan Fenerbahçe ise, lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi. Sarı-lacivertliler oynadığı 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 32 puan topladı ve 2. sırada bulunuyor. İki takım ligde 136 defa mücadele etti. F.Bahçe, bu süreçte 49 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Beşiktaş da 42 defa 3 puanın sahibi oldu.

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