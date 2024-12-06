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Güneş kayıp istemiyor! Şenol Güneş’ten Kasımpaşa Maçı öncesi toplantı

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş bugünkü Kasımpaşa maçı öncesi futbolcularıyla toplantı yaptı. Tecrübeli hoca artık kayıp istemediğini net bir şekilde oyuncularına iletti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Aralık 2024
Güneş kayıp istemiyor! Şenol Güneş’ten Kasımpaşa Maçı öncesi toplantı

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Süper Lig'de kabus gibi bir sezon yaşayan Trabzonspor bugün sahasında konuk edeceği Kasımpaşa karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Bordo-Mavili takımda kadro dışı bırakılan Bardhi, Denswil, Umut Bozok ve Orsic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Savic, Okay ve Arif Boşluk'un forma giymesi beklenmiyor. Son yapılan antrenmana katılmayan Eren Elmalı'nın da riske edilme ihtimali oldukça düşük. Şenol Güneş dün oyuncularına bulundukları konumdan bir an önce kurtulmak için sadece galibiyete ve oyun planına odaklanmaları yönünde konuşmalar yaptı. Tecrübeli hocanın yapılan hataları ekibiyle birlikte çok detaylı bir şekilde analiz ettiği ve takıma anlattığı belirlendi.

SARI KART ALARMI

Trabzonspor'da üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolculardan Okay Yokuşlu bugün forma giyemeyecek. Simon Banza ile Uğurcan Çakır ise sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve Galatasaray maçında forma giyemeyecekler.

Son olarak Alanyaspor yenilgisini yaşayan Trabzonspor ligde haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Zorlu maç saat 20.00'de başlayacak. Ligde yaptığı son 5 karşılaşmanın 4'ünü yitiren Bordo-Mavililer 15 puan ve averajla 12. basamakta yer aldı. Ligde 13 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Kasımpaşa ise haftaya 15 puan ve averajla 14. sırada girdi.

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