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4 milyon euro’ya almadık! Erol Bulut'tan Ernest Muçi açıklaması

Erol Bulut geçen sezonun devre arasında Ernest Muçi’yi 4 milyon Euro’ya almadıklarını belirterek, “Beşiktaş’ sonra 10 milyon Euro verdi. Buna çok şaşırmıştık” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Aralık 2024
4 milyon euro’ya almadık! Erol Bulut’tan Ernest Muçi açıklaması

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Son olarak İngiliz takımlarından Cardiff'i çalıştıran Erol Bulut, Beşiktaş'ın yıldızı Ernest Muçi ile ilgili şok edici açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz sezonun devre arasında Ernest Muçi'yle ilgilendiklerini ve Beşiktaş'ın ödediği bonservis bedeline şaşırdığını ifade etti.

8 GOL VE 2 ASİSTİ VAR

Bulut, beIN Sports'ta katıldığı bir yayında yaptığı açıklamada, "Benim Cardiff'e düşündüğüm bir transferdi. Biz sorduğumuzda 4 milyon Euro bonservis bedeli olabileceğini söylediler. Bize 4 milyon denilirken 10 milyon Euro'ya Beşiktaş'a geldi. Geçen sene devre arası oldu bu. Transfer yasağımız açılmadı" ifadelerini kullandı. Siyah-Beyazlılar'a geçtiğimiz sezon transfer olan 23 yaşındaki Arnavut orta saha Ernest Muçi, 31 karşılaşmada süre alırken 8 gol ve 2 asist kaydetti. Kara Kartal bu transfer için Polonya temsilcisi Legia Varşova'ya 10 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Bilindiği gibi Beşiktaş, Muçi ve Musrati'ye toplamda 24 milyon Euro bonservis bedeli ödemiş ve bu rakam futbolseverler arasında çok konuşulmuştu.

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