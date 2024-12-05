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Yeniden Vargas! Galatasaray Jhon Arias’ın alternatifini belirledi

Aslan, Fluminense’nin Arias için 14 milyon Euro’da diretmesi sonrası B planını daha önce de gündemine gelen Augsburglu Ruben Vargas olarak belirledi. Arias’ı ilk sırada tutan yönetim pürüz yaşarsa Vargas için harekete geçecek.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Aralık 2024
Yeniden Vargas! Galatasaray Jhon Arias’ın alternatifini belirledi

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Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadrosuna bir kanat takviyesi yapması beklenen Sarı- Kırmızılı takım bir süredir Brezilya ekibi Fluminense'de forma giyen Kolombiyalı futbolcu Jhon Arias için görüşmelerini sürdürüyor.

İBRE VARGAS'A DÖNEBİLİR

Flumınense'nın yapılan pazarlıklarda 14 milyon Euro bonservis ücretinde ısrar etmesi üzerine alternatif arayışlarına başlayan Aslan'ın geçen sezon ve bu sezonun başında da gündemine gelen Augsburg forması giyen Ruben Vargas'ı yeniden gündemine aldığı öğrenildi.

6 MAÇTA FORMA GİYDİ

Arıas'ı hala ilk sırada tutan yönetimin Brezilya ekibi ile pürüz yaşaması halinde Augsburg ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek olan İsviçreli kanat oyuncusu için girişimlere başlayacağı ifade ediliyor. 2026'ya kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki Arias bu sezon 25 maçta 7 gol, 3 asiste imza attı. 26 yaşındaki Vargas ise bu sezon çıktığı 6 maçta skor katkısı yapamadı.

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