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Sakaryaspor'dan Bolu Beyi'ne darbe

Trendyol 1. Lig'de üst sıraları zorlayan Boluspor, 14. haftanın kapanış maçında Sakaryaspor'a deplasmanda 2-1 yenildi. Maçın 33. dakikasında Mukairu'nun pasında Avramovski, Boluspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Aralık 2024
Sakaryaspor’dan Bolu Beyi’ne darbe

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Trendyol 1. Lig'de üst üst sıraları zorlayan Boluspor 14. haftanın kapanış maçında Sakaryaspor'a deplasmanda 2-1 yenildi. Maçın 33. dakikasında Mukairu'nun pasında Avramovski Boluspor'u 1-0 öne geçiren golü attı. 44'de Mamadou kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda skoru 1-1 yaptı. Devre bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısının 47. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Mamadou skoru 2-1 yapan golü attı. Böylece evsahibi takım geriye düştüğü maçta üstünlüğü sağladı. Bu dakikadan sonra 2 takımın çabası sonucu değiştirmeyince Sakaryaspor, Boluspor'u 2-1 yenerek lige yeniden tutundu.

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