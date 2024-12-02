Popçu Hadise yükselen burcunu sır gibi saklıyor!

Seda Bakan ve Şükrü Özyıldız ile başrollerini paylaştığı diziyle ilk kez oyunculuk deneyimi yaşayan ünlü şarkıcı Hadise, gündemden düşmüyor. Hadise, son olarak YouTube'da bir programa konuk oldu. Kendisi için gelen "En çekici ünlü. Muhtemelen yükselen burcu Akrep" yorumuna verdiği cevapla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, "Doğru değil. Yükselenimi de söylemeyeceğim" dedi.



TAHMİNLER SÜRÜYOR!

Ünlü popçu ilginç açıklamasına şöyle devam etti: Yükselenimi söylersem doğum haritamı çıkarırlar. İyi niyetli olmayan insanlar bunu farklı yönlendirebilir, kullanabilirler. Hadise'nin sözleri ise, sosyal medyayı salladı. Kimi "Hadise yüksekten korkuyor" derken kimi de tahminini yaptı: Akrep olabilir!

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