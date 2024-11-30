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Merih Demiral operasyonu

Suudi medyası, Al-Ahli’de forma giyen Merih Demiral için Fenerbahçe Yönetimi’nin Körfez’e hareket edeceğini iddia etti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Kasım 2024
Merih Demiral operasyonu

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Ocak ayı yaklaşırken Fenerbahçe'de büyük bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımında forma giyen milli oyuncu Merih Demiral'ın peşinde olduğu iddia edildi. Arriyadiyah'ın haberine göre; Fenerbahçe yetkilileri, Merih'in transferi için Suudi Arabistan'a gidecek ve Al-Ahli yönetimiyle masaya oturacak. Haberin detayında, Fenerbahçe'nin milli futbolcuyu kiralık ya da bonservisiyle kadrosuna katmak istediği ancak bu transferin gerçekleşmesinin Al-Ahli yönetiminden önce Suudi Ligi'ndeki transfer programına bağlı olduğu ifade edildi.

FENER ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
Suudi Arabistan'da yapılan transferlerde kulüplerin kasasından para çıkmıyor. Futbolcuların maliyetleri Suudi Ligi'ndeki transfer programı tarafından karşılanıyor. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Merih Demiral, bu sezon çıktığı 15 karşılaşmada 1 gol attı. Fenerbahçe'nin girişimde bulunması durumunda Demiral'ın da bu teklife olumlu yaklaşması bekleniyor. Bilindiği gibi tecrübeli oyuncu Fenerbahçe altyapısından yetişti ve Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydi.

53 KEZ MİLLİ OLDU
Merih Demiral, 53 kez A Milli Takım formasını giydi. Bu maçlarda 4 kez gol sevinci yaşadı. Yıldız futbolcu için şimdiye kadar 69.5 milyon Euro bonservis ücreti ödendi.

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