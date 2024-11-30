Hasan Arat ayrılıkla ilgili konuştu!

Hasan Arat, Beşiktaş'taki Futbol A.Ş'nin ardından kulüp başkanlığı görevinden de ayrıldı. Arat, Siyah- Beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İçimde tarifsiz bir hüzünle özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Kulübü Başkanlığı görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kongre üyelerine teşekkür eden Hasan Arat "3 Aralık 2023 tarihinde sizlerin güveniyle ve desteğiyle bu onurlu göreve geldim. Bu zaman içerisinde yaşadığım tecrübelerin hayatımda her zaman özel bir yeri olacaktır. Beşiktaş sevgisini kalbimde her zaman yaşatacağım. Kulüp gençlere emanet" açıklamasında bulundu. Hasan Arat yönetiminde geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Kartal, bu sezonun başında Süper Kupa'da Galatasaray'ı mağlup etmişti.