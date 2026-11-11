ABD Hazine Bakanı Scott Bessent. Fotoğraf: AP

ABD'DE SUİKAST PANİĞİ

New York Times'a konuşan yetkililer, ABD'li yetkililerin kısmen Sayın Bessent'e yönelik tehdit istihbaratına dayanarak, İran'ın mevcut ve eski Amerikalı yetkililere yönelik suikast planlarının son haftalarda daha ileri bir aşamaya ulaştığı sonucuna vardığını belirtti.

Bessent, ağustos ayından bu yana sert yaptırımlar ve ticaret rotalarındaki kısıtlamalar yoluyla İran'ı finansal olarak izole etmeyi amaçlayan bir ekonomik baskı kampanyasına liderlik ediyor. Yetkililer, üstlendiği bu rolün kendisini İran'ın zarar vermek istediği en üst düzey yönetim yetkililerinden biri haline getirdiğini söyledi.

New York Times'a göre tehditlerin ciddiyet boyutu bilinmiyor. ABD'li yetkililer, İran'ın ABD içinde ve diğer denizaşırı topraklarda büyük ölçekli saldırılar düzenleme kabiliyetinin sınırlı olduğunu belirtirken New York Times ise Trump'ın 2024 seçim kampanyasında uğradığı suikast girişimini hatırlattı.