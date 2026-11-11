ABD'de suikast paniği! Hazine Bakanı Scott Bessent evini terk edip askeri üsse yerleşti
İran’ın üst düzey Amerikalı yetkililere yönelik suikast planlarını ileri bir aşamaya taşıdığı yönündeki istihbarat üzerine, Tahran'a karşı sert yaptırımları yöneten ABD Hazine Bakanı Scott Bessent evinden ayrılarak askeri üsse taşındı. Washington yetkilileri tek tek alarm durumuna geçiyor.
İran'a yönelik ekonomik baskı kampanyasını yürüten ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'dan tehdit aldığı gerekçesiyle evinden ayrılarak askeri bir üsse taşındı.
ABD'DE SUİKAST PANİĞİ
New York Times'a konuşan yetkililer, ABD'li yetkililerin kısmen Sayın Bessent'e yönelik tehdit istihbaratına dayanarak, İran'ın mevcut ve eski Amerikalı yetkililere yönelik suikast planlarının son haftalarda daha ileri bir aşamaya ulaştığı sonucuna vardığını belirtti.
Bessent, ağustos ayından bu yana sert yaptırımlar ve ticaret rotalarındaki kısıtlamalar yoluyla İran'ı finansal olarak izole etmeyi amaçlayan bir ekonomik baskı kampanyasına liderlik ediyor. Yetkililer, üstlendiği bu rolün kendisini İran'ın zarar vermek istediği en üst düzey yönetim yetkililerinden biri haline getirdiğini söyledi.
New York Times'a göre tehditlerin ciddiyet boyutu bilinmiyor. ABD'li yetkililer, İran'ın ABD içinde ve diğer denizaşırı topraklarda büyük ölçekli saldırılar düzenleme kabiliyetinin sınırlı olduğunu belirtirken New York Times ise Trump'ın 2024 seçim kampanyasında uğradığı suikast girişimini hatırlattı.
İRAN'A YAPTIRIMLARIN BAŞROLÜ
ABD Hazine Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada Bessent'in "İran rejiminin tehditlerinden caymayacağını" belirterek İran ekonomisini sıkıştırma kampanyasını yürütme konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü ekledi.
New York Times'ın belirttiğine göre Bessent, Washington bölgesindeki bir evden askeri üsse veya başka bir korumalı konuta taşınan son kıdemli Trump yönetimi yetkilisi oldu. Geçtiğimiz yıl, aralarında şu anki Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Stephen Miller ve dönemin Adalet Bakanı Pam Bondi'nin de bulunduğu en az 6 yetkili benzer şekilde korumalı alanlara taşınmıştı.
ABD yönetimi, üst düzey yetkililere yönelik ve hepsi İran kaynaklı olmayan tehditlerin kapsamını açıklamadı. Bondi'ye yönelik tehditlerin, ABD ordusunun eski Venezuela Başkanı Nicolas Maduro'yu Karakas'tan kaçırmasıyla ilişkili olduğu belirtildi.
ORTA DOĞU'DA YÜKSEK ALARM
Geçtiğimiz ay ABD hükümeti, İran'ın Amerikalılara yönelik saldırılar planlamada ileri aşamalarda olduğunu gösteren istihbarat nedeniyle Orta Doğu genelindeki çalışanlarını yüksek alarma geçirdi. Büyükelçilik ve konsolosluklardaki personel seviyelerini düşürme yoluna gitti. ABD ordusu ayrıca, tesise yönelik şüpheli bir terör komplosunun ardından İngiltere'deki bir üste bulunan bombardıman uçaklarını aniden başka bir yere nakletti.
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