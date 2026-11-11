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ABD'de suikast paniği! Hazine Bakanı Scott Bessent evini terk edip askeri üsse yerleşti

İran’ın üst düzey Amerikalı yetkililere yönelik suikast planlarını ileri bir aşamaya taşıdığı yönündeki istihbarat üzerine, Tahran'a karşı sert yaptırımları yöneten ABD Hazine Bakanı Scott Bessent evinden ayrılarak askeri üsse taşındı. Washington yetkilileri tek tek alarm durumuna geçiyor.

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ABD'de suikast paniği! Hazine Bakanı Scott Bessent evini terk edip askeri üsse yerleşti

İran'a yönelik ekonomik baskı kampanyasını yürüten ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'dan tehdit aldığı gerekçesiyle evinden ayrılarak askeri bir üsse taşındı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent. Fotoğraf: APABD Hazine Bakanı Scott Bessent. Fotoğraf: AP

ABD'DE SUİKAST PANİĞİ

New York Times'a konuşan yetkililer, ABD'li yetkililerin kısmen Sayın Bessent'e yönelik tehdit istihbaratına dayanarak, İran'ın mevcut ve eski Amerikalı yetkililere yönelik suikast planlarının son haftalarda daha ileri bir aşamaya ulaştığı sonucuna vardığını belirtti.

Bessent, ağustos ayından bu yana sert yaptırımlar ve ticaret rotalarındaki kısıtlamalar yoluyla İran'ı finansal olarak izole etmeyi amaçlayan bir ekonomik baskı kampanyasına liderlik ediyor. Yetkililer, üstlendiği bu rolün kendisini İran'ın zarar vermek istediği en üst düzey yönetim yetkililerinden biri haline getirdiğini söyledi.

New York Times'a göre tehditlerin ciddiyet boyutu bilinmiyor. ABD'li yetkililer, İran'ın ABD içinde ve diğer denizaşırı topraklarda büyük ölçekli saldırılar düzenleme kabiliyetinin sınırlı olduğunu belirtirken New York Times ise Trump'ın 2024 seçim kampanyasında uğradığı suikast girişimini hatırlattı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent. Fotoğraf: ReutersABD Hazine Bakanı Scott Bessent. Fotoğraf: Reuters

İRAN'A YAPTIRIMLARIN BAŞROLÜ

ABD Hazine Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada Bessent'in "İran rejiminin tehditlerinden caymayacağını" belirterek İran ekonomisini sıkıştırma kampanyasını yürütme konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü ekledi.

New York Times'ın belirttiğine göre Bessent, Washington bölgesindeki bir evden askeri üsse veya başka bir korumalı konuta taşınan son kıdemli Trump yönetimi yetkilisi oldu. Geçtiğimiz yıl, aralarında şu anki Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Stephen Miller ve dönemin Adalet Bakanı Pam Bondi'nin de bulunduğu en az 6 yetkili benzer şekilde korumalı alanlara taşınmıştı.

ABD yönetimi, üst düzey yetkililere yönelik ve hepsi İran kaynaklı olmayan tehditlerin kapsamını açıklamadı. Bondi'ye yönelik tehditlerin, ABD ordusunun eski Venezuela Başkanı Nicolas Maduro'yu Karakas'tan kaçırmasıyla ilişkili olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump. Fotoğraf: ReutersABD Başkanı Donald Trump. Fotoğraf: Reuters

ORTA DOĞU'DA YÜKSEK ALARM

Geçtiğimiz ay ABD hükümeti, İran'ın Amerikalılara yönelik saldırılar planlamada ileri aşamalarda olduğunu gösteren istihbarat nedeniyle Orta Doğu genelindeki çalışanlarını yüksek alarma geçirdi. Büyükelçilik ve konsolosluklardaki personel seviyelerini düşürme yoluna gitti. ABD ordusu ayrıca, tesise yönelik şüpheli bir terör komplosunun ardından İngiltere'deki bir üste bulunan bombardıman uçaklarını aniden başka bir yere nakletti.

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