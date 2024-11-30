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Beşiktaşlı taraftarlar Maccabi Tel-Aviv'e 3-1 mağlup olan takımı İstanbul dönüşünde protesto etti!

Maccabi Tel-Aviv’e 3-1 yenilen Beşiktaş’ta ipler gerildi. Takımı protesto eden Siyah-Beyazlı taraftarlar “Hiç mi utanmadınız!” sözlerini söyleyerek tepki gösterdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Kasım 2024
Beşiktaşlı taraftarlar Maccabi Tel-Aviv’e 3-1 mağlup olan takımı İstanbul dönüşünde protesto etti!

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Beşiktaşlı taraftarlar, Maccabi Tel-Aviv'e 3-1 mağlup olan takımı İstanbul dönüşünde protesto etti. Siyah-Beyazlılar "Bunu kabul etmiyoruz. Beşiktaş gibi oynayın. F.Bahçe maçında da böyle oynarsanız bak... İsrail takımına nasıl yeniliyoruz? Hiç mi utanmadınız! Burası Beşiktaş! Herkes kendine gelsin" sözlerini söyledi. Beşiktaşlı yönetici Mete Vardar ve Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar "Haklısınız. Bunu biz de kabul etmiyoruz. Düzelteceğiz ve özür diliyoruz. Gerekeni yapacağımıza söz veriyoruz" diye yanıt verdi. Necip Uysal ise "Bu durumu düzelteceğiz merak etmeyin" diye konuştu.

HAVALANINDA PROTESTO!
Takım uçağının İstanbul'a inmesinin ardından Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, yardımcı antrenör Serdar Topraktepe taraftarların yanına geldi.

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