Beşiktaşlı taraftarlar, Maccabi Tel-Aviv'e 3-1 mağlup olan takımı İstanbul dönüşünde protesto etti. Siyah-Beyazlılar "Bunu kabul etmiyoruz. Beşiktaş gibi oynayın. F.Bahçe maçında da böyle oynarsanız bak... İsrail takımına nasıl yeniliyoruz? Hiç mi utanmadınız! Burası Beşiktaş! Herkes kendine gelsin" sözlerini söyledi. Beşiktaşlı yönetici Mete Vardar ve Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar "Haklısınız. Bunu biz de kabul etmiyoruz. Düzelteceğiz ve özür diliyoruz. Gerekeni yapacağımıza söz veriyoruz" diye yanıt verdi. Necip Uysal ise "Bu durumu düzelteceğiz merak etmeyin" diye konuştu.



HAVALANINDA PROTESTO!

Takım uçağının İstanbul'a inmesinin ardından Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, yardımcı antrenör Serdar Topraktepe taraftarların yanına geldi.

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