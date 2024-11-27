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Size çok şey borçluyum

Adana Demirspor maçında 3 gol, 2 asiste imza atan Muhammed Cham maç sonunda Şenol Güneş’e sarıldı. Avusturyalı futbolcunun hocasına “Size çok şey borçluyum. Her zaman beni motive ettiniz. Umarım bu bir başlangıç olur” dediği öğrenildi

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Kasım 2024
Size çok şey borçluyum

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Bordo-Mavili takımın 10 numarası Muhammed Cham, beklenen patlamayı Adana Demirspor'a karşı yaptı. 24 yaşındaki Avusturyalı oyuncu maçı 3 gol, 2 asistle tamamladı. 2014-15 sezonundan sonra ilk kez bir Trabzonsporlu oyuncu 5 gole direkt katkıda bulunurken, ayrıca bu sezon bir Süper Lig maçında en fazla şutta payı bulunan oyuncu oldu.

'ÇALIŞIP DAHA İYİ OLACAĞIZ'
Cham ayrıca bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde bir maçta beş gole katkı sağlayan tek oyuncu olmayı da başardı. 24 yaşındaki futbolcunun soyunma odasında hocası Şenol Güneş'e sarıldığı ve "Size çok şey borçluyum. Her zaman beni motive ettiniz, sahip çıktınız, umarım bu bir başlangıç olur" dediği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın da Cham'a, "Yeteneklerin olağanüstü. Kendi potansiyelinin farkına varmak çok önemli ama hala yapman gerekenler ve yapmaman gerekenler var, çalışıp hep birlikte daha iyi olacağız" şeklinde cevap verdiği belirtildi.

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