Bunun devamı gelmeli

Şenol Güneş Adana Demirspor maçının ardından "Zor dönemden geçtiğimizi biliyorum. Bu maçı kazanmak önemli. Bize yakışmayan bir durum var. Bizim için çok kayıplar oldu. Golü erken bulmamız avantaj oldu. Bütün oyuncular görevlerini yapmaya çalıştı ve iyi niyetle oynadı. Kazanmayı hak ettiğimiz bir maç oldu. Tüm oyuncuları tebrik ediyorum. Taraftar da oyuncularla beraberdi. Devamının gelmesi gerekiyor. Kaybettiğimizde umutlarımızın kırıldığı anlar vardı. Pes etmeden devam etmek lazım. Sonuç iyi, bunu unutup Alanyaspor maçına hazırlanmaya başlayacağız."dedi.

ŞENOL GÜNEŞ REKOR KIRDI

Kariyerinde 621. maçına çıkan Güneş, Rıza Çalımbay'ın (646) ardından en fazla maçta görev yapan teknik direktör konusunda Samet Aybaba'yı yakaladı.