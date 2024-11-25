Maaşlara yeni zam

Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin gözü Ocak zammında. Zam oranında enflasyon verileri belirleyici olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon gösterecek. Bu enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı da memurların ve memur emeklilerinin yüzde 6 zammına eklenecek farkı ortaya koyacak.

GÖZLER 3 ARALIK'TA

Şu ana kadar Temmuz-Ekim enflasyonu belli oldu. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12.06, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 1.87 enflasyon farkıyla yüzde 7.99 zam oluştu. Kasım enflasyonu da haftaya belli olacak. 3 Aralık'ta açıklanacak bu veriyle Ocak zammı büyük ölçüde şekillenecek.

2024 TAHMİNİ YÜZDE 45.2

Bekleyiş sürerken, zamlara ilişkin yeni ipucu geldi. Finansal Kurumlar Birliği'nin İstanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği FKB Ekonomik Görünüm Endeksi kapsamında gerçekleştirilen ankette Kasım ayı TÜFE beklentisi yüzde 2.48'e geriledi. 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması da yüzde 45.20 oldu. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 16.41 çıkacak. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 5.83'ü, zam oranı da yüzde 12.18'i bulacak. En düşük maaş memurlarda 39 bin 205 liradan 43 bin 980, memur emeklilerinde 17 bin 588 liradan 19 bin 730 liraya yükselecek.



YÜZDE 17'Yİ GEÇER Mİ?

Merkez Bankası, 2024 enflasyonunu yüzde 44 olarak tahmin ediyor. Bankanın tahmin aralıklarının alt sınırı yüzde 42, üst sınırı ise yüzde 46. Yüzde 44'lük oran SSK ve Bağ-Kur 'luların zam oranının yüzde 15.45, memurların ve emeklilerinin artışının da yüzde 11.25 olabileceğini gösteriyor. Yüzde 46'lık üst sınırın gerçekleşmesi halinde ise zam oranı SSK ve Bağ- Kur'lularda yüzde 17.05'i, memurlar ve emeklilerinde yüzde 12.79'u bulabilecek.



EK ARTIŞ GÜNDEMDE

Emekliler kesin zam oranını 3 Ocak günü öğrenecek. Bu artış kök aylıklara yansıtılacak. Enflasyona endeksli bu artışın yanı sıra emekliler için ek iyileştirme de masaya yatırılacak. Bu kapsamda refah payı ile zam oranının artırılıp artırılmayacağı ele alınacak. Ayrıca halen 12 bin 500 lira olan en düşük aylık ödemesi de karara bağlanacak. Burada taban aylığın emekli zammı oranında artırılması en güçlü formül olarak gösteriliyor.

Emeklilere yansıtılacak hem enflasyon zammı hem de ek artışlar Ocak ayında belli olacak.

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