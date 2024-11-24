Bir Batsman klasiği! Belçikalı yıldız bir kez daha Aslan’ı kurtardı

Cimbom çok zorlandı ama 3 puanı aldı... Sarı-Kırmızılılar uzun süre 10 kişi oynayan Bodrum FK'yı 1-0 yenerek takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu. 16. dakikada ceza sahası içinde Sallai'nin vuruşunda, Sipay Bodrum FK kalecisi Gökhan Akkan topa sahip oldu. 21. dakikada gelişen Bodrum FK atağında Fredy'nin vuruşunda, kaleci Muslera topu kontrol etti.

45. dakikada Ege Bilsel rakibi Torreira'ya faul yaptı. Ege ikinci kez sarı kart görerek kırmızı kartla oyundan atıldı. Bodrum FK sahada 10 kişi kaldı. 54. dakikada Galatasaray aradığı golü buldu. Mertens'in sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada ceza sahası içinde bulunan Batshuayi kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 65. dakikada Osimhen, Ziyech'e "al da at" dedi. Ama Ziyech boş kale yerine topu auta yolladı. 84. dakikada Osimhen karşı karşıya pozisyonda Sousa'yı geçemedi. 90. dakikada Brazao'nun şutu direkten döndü ve Galatasaray 3 puanın sahibi oldu.

TEKNİK OLARAK DAHA İYİYİM

Batshuayi maçtan sonra Osimhen'in hava toplarında daha iyi olduğunu söyleyerek, "Ayrıca derine de koşular atıyor. Ancak ben teknik olarak daha iyiyim. Hocanın seçimi önemli. Hoca da gereken seçimi yapıyor" dedi.



YÜREKLER AĞIZLARA GELDİ!

Karşılaşmanın en kritik anı 90. dakikada yaşandı. Bodrum FK forveti Brazao'nun şutu herkesin bakışları arasında direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.