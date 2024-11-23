Pınar Altuğ: "Bende köylü kadını çıkmaz"

"Çocuklar Duymasın" dizisindeki performansıyla dikkat çektikten sonra setlere uzun bir ara veren Pınar Altuğ, bir süredir sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyordu. Altuğ, önceki akşam bir etkinliğe katıldı. Samimi açıklamalar yapan ünlü oyuncu, dizi teklifleri hakkında konuştu. Gelen teklifleri ve rolleri beğenmediğini söyleyen oyuncu "Zaman zaman bazı şeyler geliyor ama içinde olmaktan mutlu olacağım şey gelmedi. Ben de özledim. " ifadelerini kullandı.

"TİPİM MÜSAADE ETMEZ"

Altuğ, "Ters köşe bir rol olur mu?" sorusuna, "Olabilir tabii... Bu tipin müsaade edeceği ters köşe olur. Kötü kadın olabilir. Köylü kadın çıkmaz benden. " yanıtını verdi. Öte yandan Pınar Altuğ, kadın ve erkek oyuncuların bölüm başı ücretleri arasındaki farklara de değindi. "Zaman zaman dengesizlikler olabiliyor" diyen Altuğ, şöyle konuştu; "Biri istiyor diğeri veriyorsa bize laf düşer mi? Alan-veren memnun orada... ben birinin oyunculuğunu beğenirim, başkası beğenmez. Göreceli bir şeydir bu."