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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 3 bakanla bir araya geldi

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 3 bakanla ayrı ayrı bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyarette federasyon ile bakanlıklar arasında yapılabilecek işbirlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 3 bakanla bir araya geldi

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı ziyaret etti. Yapılan açıklamaya göre, Hacıosmanoğlu, görüşmelerde federasyon ile bakanlıklar arasında yapılabilecek işbirlikleri üzerine fikir alışverişinde bulundu. Hacıosmanoğlu, ziyaretlerinde Milli Eğitim Bakanı Tekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'a üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye etti.

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